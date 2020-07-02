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Факти / Спорт

УЄФА опублікував розклад Ліги чемпіонів сезону-2020/21

Союз європейських асоціацій визначився з календарем Ліги чемпіонів на сезон-2020/21. Із наближенням кінця поточного сезону картина наступного стала чіткішою.

Що зміниться?

Оскільки сезон-2019/20, який планують завершити 23 серпня, змістився на таку пізню дату, це вплинуло на календар розіграшу-2020/21, який розпочнеться пізніше.

Кваліфікація, яка повинна була стартувати 23 червня, запланована на 8 серпня. Жеребкування групового етапу ЛЧ заплановане на 1 жовтня в Афінах, а 20 жовтня команди зіграють перший тур.

Читайте: В УЄФА немає альтернатив для завершення Ліги чемпіонів окрім Фіналу восьми

Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі. Спершу ця арена мала прийняти вирішальну гру сезону-2019/20, але через пандемію коронавірусу УЄФА ухвалив рішення дограти турнір у Португалії у форматі Фіналу восьми.

Календар ЛЧ сезону-2020/21

Кваліфікація

  • Попередній раунд — 8–11 серпня
  • Перший відбірковий раунд — 18–19 серпня
  • Другий кваліфікаційний раунд — 25–26 серпня
  • Третій відбірний раунд — 15–16 вересня
  • Плей-оф — 22–30 вересня

Груповий етап

  • Перший тур — 20–21 жовтня
  • Другий тур — 27–28 жовтня
  • Третій тур — 3–4 листопада
  • Четвертий тур — 24–25 листопада
  • П’ятий тур — 1–2 грудня
  • Шостий тур — 8–9 грудня

Плей-оф

  • 1/8 фіналу — 16 лютого – 17 березня
  • 1/4 фіналу — 6 квітня – 14 квітня
  • 1/2 фіналу — 27 квітня – 05 травня
  • Фінал — 29 травня 2021 року

Через пандемію коронавірусу поточний сезон Ліги чемпіонів дограють у Лісабоні у форматі Фіналу восьми. Чотири команди вже гарантували собі вихід до 1/4 фіналу – Атлетіко Мадрид, РБ Лейпциг, ПСЖ та Аталанта. Інші чотири учасники цього раунду визначаться після матчей-відповідей 1/8 фіналу.

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

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