Союз європейських асоціацій визначився з календарем Ліги чемпіонів на сезон-2020/21. Із наближенням кінця поточного сезону картина наступного стала чіткішою.
Що зміниться?
Оскільки сезон-2019/20, який планують завершити 23 серпня, змістився на таку пізню дату, це вплинуло на календар розіграшу-2020/21, який розпочнеться пізніше.
Кваліфікація, яка повинна була стартувати 23 червня, запланована на 8 серпня. Жеребкування групового етапу ЛЧ заплановане на 1 жовтня в Афінах, а 20 жовтня команди зіграють перший тур.
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Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі. Спершу ця арена мала прийняти вирішальну гру сезону-2019/20, але через пандемію коронавірусу УЄФА ухвалив рішення дограти турнір у Португалії у форматі Фіналу восьми.
Календар ЛЧ сезону-2020/21
Кваліфікація
- Попередній раунд — 8–11 серпня
- Перший відбірковий раунд — 18–19 серпня
- Другий кваліфікаційний раунд — 25–26 серпня
- Третій відбірний раунд — 15–16 вересня
- Плей-оф — 22–30 вересня
Груповий етап
- Перший тур — 20–21 жовтня
- Другий тур — 27–28 жовтня
- Третій тур — 3–4 листопада
- Четвертий тур — 24–25 листопада
- П’ятий тур — 1–2 грудня
- Шостий тур — 8–9 грудня
Плей-оф
- 1/8 фіналу — 16 лютого – 17 березня
- 1/4 фіналу — 6 квітня – 14 квітня
- 1/2 фіналу — 27 квітня – 05 травня
- Фінал — 29 травня 2021 року
Через пандемію коронавірусу поточний сезон Ліги чемпіонів дограють у Лісабоні у форматі Фіналу восьми. Чотири команди вже гарантували собі вихід до 1/4 фіналу – Атлетіко Мадрид, РБ Лейпциг, ПСЖ та Аталанта. Інші чотири учасники цього раунду визначаться після матчей-відповідей 1/8 фіналу.