Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі всьоме в історії чемпіонату Іспанії з футболу став найкращим бомбардиром за підсумками сезону.

У поточному розіграші 2019/20 аргентинський футболіст відзначився 25 разів у 33 матчах. Найближчий переслідувач гравця французький форвард мадридського Реалу Карім Бензема у 37 матчах забив 21 гол.

Читайте: Вечеря чемпіона: футболіст Реала відсвяткував чемпіонство бургером і картоплею фрі

Таким чином, капітан блаугранас встановив черговий рекорд іспанської Ла Ліги. Досі жодному футболісту не вдавалося стати найкращим снайпером у семи сезонах.

Попередній рекорд належав іспанському футболісту Тельмо Сарра, який у період з 1940 по 1955 роки захищав кольори Атлетіка із Більбао. Цікаво, що Мессі вже бив рекорд Сарра за кількістю голів, забитих у чемпіонаті Іспанії. Рекордну позначку іспанця у 251 гол Лео побив у 2014 році.

IT’S OFFICIAL! Leo #Messi wins the 2019-20 Pichichi Trophy, the seventh of his career, a new, all-time @LaLigaEN record! pic.twitter.com/laAlgFMeAT — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2020

Також Сарра належав рекорд за кількістю голів в одному сезоні у розіграш 1950/51 – 38 голів. Це досягнення протрималося 60 років, хоча його зумів повторити у сезоні 1989/90 Уго Санчес, а у розіграші 2010/11 побив Криштіану Роналду.

Мессі вигравав золоту бутсу Ла Ліги (трофей Пічічі) у 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 та 2020 роках.

А ось каталонська Барселона за підсумками сезону-2019/20 посіла лише другу сходинку, а золоті медалі чемпіонату Іспанії дісталися мадридському Реалу, який випередив підопічних Кіке Сетьєна на п’ять пунктів у турнірній таблиці.