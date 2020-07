Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі всьоме в історії чемпіонату Іспанії з футболу став найкращим бомбардиром за підсумками сезону.

У поточному розіграші 2019/20 аргентинський футболіст відзначився 25 разів у 33 матчах. Найближчий переслідувач гравця французький форвард мадридського Реалу Карім Бензема у 37 матчах забив 21 гол.

Таким чином, капітан блаугранас встановив черговий рекорд іспанської Ла Ліги. Досі жодному футболісту не вдавалося стати найкращим снайпером у семи сезонах.

Попередній рекорд належав іспанському футболісту Тельмо Сарра, який у період з 1940 по 1955 роки захищав кольори Атлетіка із Більбао. Цікаво, що Мессі вже бив рекорд Сарра за кількістю голів, забитих у чемпіонаті Іспанії. Рекордну позначку іспанця у 251 гол Лео побив у 2014 році.

IT’S OFFICIAL! Leo #Messi wins the 2019-20 Pichichi Trophy, the seventh of his career, a new, all-time @LaLigaEN record! pic.twitter.com/laAlgFMeAT

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2020