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Золотий м’яч не вручатимуть у 2020 році через пандемію

У 2020 році видання France Football не вручатиме індивідуальну нагороду Золотий м’яч найкращому футболісту планети.

Таке рішення ухвалили вперше з 1956 року, коли була започаткована нагорода. Причиною скасування у France Football називають відсутність справедливих умов для визначення переможця через паузу у футболі, скасування кількох чемпіонатів та перенесення низки великих турнірів.

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Організатори побоюються, що за таких умов буде відсутня об’єктивність під час визначення володаря нагороди.

— Трофей Золотий м’яч окрім спортивної майстерності передає такі цінності, як зразковість, солідарність та відповідальність, – повідомляють у виданні France Football.

Ще однією причиною скасування нагороди у поточному році називають журналістів, які повинні голосувати за лауреатів премії. У французькому виданні побоюються, що через пандемію вони можуть бути сконцентровані на особистих проблемах, а не на виборі найкращого футболіста.

У 2019 році володарями Золотого м’яча стали Ліонель Мессі та Меган Рапіно.

Ще до інформації про скасування премії, головним претендентом на Золотий м’яч називали форварда мюнхенської Баварії Роберта Левандовскі.

Джерело: France Football

Фото: Dreamstime

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