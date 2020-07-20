У 2020 році видання France Football не вручатиме індивідуальну нагороду Золотий м’яч найкращому футболісту планети.

Таке рішення ухвалили вперше з 1956 року, коли була започаткована нагорода. Причиною скасування у France Football називають відсутність справедливих умов для визначення переможця через паузу у футболі, скасування кількох чемпіонатів та перенесення низки великих турнірів.

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Організатори побоюються, що за таких умов буде відсутня об’єктивність під час визначення володаря нагороди.

— Трофей Золотий м’яч окрім спортивної майстерності передає такі цінності, як зразковість, солідарність та відповідальність, – повідомляють у виданні France Football.

Ще однією причиною скасування нагороди у поточному році називають журналістів, які повинні голосувати за лауреатів премії. У французькому виданні побоюються, що через пандемію вони можуть бути сконцентровані на особистих проблемах, а не на виборі найкращого футболіста.

Le Ballon d’Or ne sera pas décerné en 2020. Le communiqué > https://t.co/ZbgRhamTBX #ballondor pic.twitter.com/SqQZPTxr3Z — France Football (@francefootball) July 20, 2020

У 2019 році володарями Золотого м’яча стали Ліонель Мессі та Меган Рапіно.

Ще до інформації про скасування премії, головним претендентом на Золотий м’яч називали форварда мюнхенської Баварії Роберта Левандовскі.