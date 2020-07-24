Чилійська модель Playboy Даніелла Чавес придбала аматорський футбольний клуб Ранкагуа Сур з рідного міста Ранкагуа.

Нині клуб 34-річної Чавес виступає у третьому дивізіоні країни, але жінка сподівається, що допоможе йому піднятися у вищий дивізіон.

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Раніше модель публічно підтримувала інший клуб із Ранкагуа – О’Хіггінс, який виступає в еліті.

— Я представляю спортивный клуб Ранкагуа Сур з третього дивізіону А. Ще один виклик, але хороший, бо це частина мого міста. Ми зробимо все, що від нас залежить, – написала Чавес у Twitter.

Les presento Club deportivo Rancagua Sur. De Tercera división A. Pronto subirá al Profesionalismo! Un desafío más, pero un lindo desafío porque es un cuadro de mi Ciudad.. vamos con todo @ClubRguaSur el clásico será hermoso! pic.twitter.com/VHMzlc76Fq — Daniella Chavez (@daniellachavezc) July 21, 2020

У Ранкагуа Сур сподіваються, що співпраця з Даніеллою Чавес буде продуктивною, але додали, що поки уклали лише частину угоди.

Попри невпевненість, модель вже оголосила свою технічну команду у клубі, яка складається з колишніх гравців клубу О’Хіггінс.

View this post on Instagram A post shared by Daniella Chávez (@daniellachavezofficial) on Mar 11, 2019 at 6:03pm PDT

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Чавес і Криштіану Роналду

У 2015 році Даніелла Чавес заявила, що мала інтимні стосунки з Криштіану Роналду, поки він зустрічався з моделлю Іриною Шейк.

— Спершу Криштіану був дуже сором’язливим, але коли він зміцнив свою впевненість, він став зовсім іншим чоловіком, хоча трішки наляканим. Я просто хотіла здійснити мрію і зайнятися з ним сексом, – розповіла якось Чавес.

Роналду та Шейк розійшлися наприкінці 2015 року. Причиною розставання низка ЗМІ називали антипатію моделі до матері футболіста Долорес Авейру.

Фото: Daniella Chávez