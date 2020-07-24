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Факти / Спорт

Модель Playboy стала власницею футбольного клубу

Чилійська модель Playboy Даніелла Чавес придбала аматорський футбольний клуб Ранкагуа Сур з рідного міста Ранкагуа.

Нині клуб 34-річної Чавес виступає у третьому дивізіоні країни, але жінка сподівається, що допоможе йому піднятися у вищий дивізіон.

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Раніше модель публічно підтримувала інший клуб із Ранкагуа – О’Хіггінс, який виступає в еліті.

— Я представляю спортивный клуб Ранкагуа Сур з третього дивізіону А. Ще один виклик, але хороший, бо це частина мого міста. Ми зробимо все, що від нас залежить, – написала Чавес у Twitter.

У Ранкагуа Сур сподіваються, що співпраця з Даніеллою Чавес буде продуктивною, але додали, що поки уклали лише частину угоди.

Попри невпевненість, модель вже оголосила свою технічну команду у клубі, яка складається з колишніх гравців клубу О’Хіггінс.

 

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Чавес і Криштіану Роналду

У 2015 році Даніелла Чавес заявила, що мала інтимні стосунки з Криштіану Роналду, поки він зустрічався з моделлю Іриною Шейк.

— Спершу Криштіану був дуже сором’язливим, але коли він зміцнив свою впевненість, він став зовсім іншим чоловіком, хоча трішки наляканим. Я просто хотіла здійснити мрію і зайнятися з ним сексом, – розповіла якось Чавес.

Роналду та Шейк розійшлися наприкінці 2015 року. Причиною розставання низка ЗМІ називали антипатію моделі до матері футболіста Долорес Авейру.

Фото: Daniella Chávez

Джерело: The Sun

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