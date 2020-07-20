Чемпіонка зимових Олімпійських ігор 2018 року у Пхенчхані канадська фігуристка Габріель Дейлман вирішила взяти участь у конкурсі краси Miss World Canada.
Якщо спортсменка стане переможницею конкурсу, то саме їй випаде честь представляти свою країну на конкурсі Міс світу.
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Якими мотивами керувалася спортсменка під час ухвалення такого рішення Габріель розповіла у соцмережі Instagram.
— Я б не стала тією, ким є, без вас, друзі. Я йду на конкурс Miss World Canada, бо хочу стати ще більшим натхненником, зразком для наслідування та захисницею для кожного. Ви всі знаєте мою історію, і я хочу допомогти людям, які ведуть боротьбу з такими ж проблемами, що і я. Я хочу зробити це для нас усіх, що кожен знав, що є завжди той, хто вірить у вас і завжди підтримує, – написала Дейлман.
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I wouldn’t be where or who I am without you guys, and I entered in Miss World Canada because I want to be an even bigger inspiration, role model and advocator for everyone. To make a change make a difference to help people to be there for people and to give back to all of you! You all know my story and I want to help people who struggle with the same things I do and even people who struggle suffer or have difficulties with others things. I want to be there for all of you and for everyone to know you always have someone in your corner who believes in you and will always be here for you
Наприкінці 2018 року спортсменка зізналася, що має проблеми зі здоров’ям – у неї діагностували синдром дефіциту уваги, депресію та розлад харчової поведінки, який здебільшого спостерігається у молоді і є значною проблемою.
Габріель стала олімпійською чемпіонкою у 2018 році у командних змаганнях, а також бронзовим призером чемпіонату світу 2017 року в одиночному катанні.
У 2020 році конкурс Miss World Canada відбудеться у Торонто у листопаді. Минулоріч володаркою корони канадського конкурсу краси стала Наомі Колфорд, яку обрали серед 55 претенденток.
Фото: Gabrielle Daleman