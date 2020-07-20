Чемпіонка зимових Олімпійських ігор 2018 року у Пхенчхані канадська фігуристка Габріель Дейлман вирішила взяти участь у конкурсі краси Miss World Canada.

Якщо спортсменка стане переможницею конкурсу, то саме їй випаде честь представляти свою країну на конкурсі Міс світу.

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Якими мотивами керувалася спортсменка під час ухвалення такого рішення Габріель розповіла у соцмережі Instagram.

— Я б не стала тією, ким є, без вас, друзі. Я йду на конкурс Miss World Canada, бо хочу стати ще більшим натхненником, зразком для наслідування та захисницею для кожного. Ви всі знаєте мою історію, і я хочу допомогти людям, які ведуть боротьбу з такими ж проблемами, що і я. Я хочу зробити це для нас усіх, що кожен знав, що є завжди той, хто вірить у вас і завжди підтримує, – написала Дейлман.

Наприкінці 2018 року спортсменка зізналася, що має проблеми зі здоров’ям – у неї діагностували синдром дефіциту уваги, депресію та розлад харчової поведінки, який здебільшого спостерігається у молоді і є значною проблемою.

Габріель стала олімпійською чемпіонкою у 2018 році у командних змаганнях, а також бронзовим призером чемпіонату світу 2017 року в одиночному катанні.

У 2020 році конкурс Miss World Canada відбудеться у Торонто у листопаді. Минулоріч володаркою корони канадського конкурсу краси стала Наомі Колфорд, яку обрали серед 55 претенденток.

Фото: Gabrielle Daleman