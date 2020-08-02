Обамеянг зламав Кубок Англії: хто ще з футболістів випускав із рук трофеї

П’єр-Емерік Обамеянг забив два голи, щоб допомогти Арсеналу завоювати Кубок Англії, а потім продемонстрував трохи менше самовладання після фінального свистка, коли впустив трофей перед своїми співклубниками.

Нападаючий канонірів прямував до команди для того, що урочисто підняти Кубок Англії над головою, але не втримав його в руках, коли трофей почав розсипатися.

Виявилося, що у кубку були проблеми з дном.

Капітан Арсеналу врешті-решт зрозумів, як правильно взяти кубок, і підняв його, притримуючи дно рукою.

На задньому плані було чути сміх його товаришів за командою.

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Arsenal really dropped the FA Cup during the trophy lift ???? @brfootball (via @EmiratesFACup)pic.twitter.com/vcVEHDwyMr — Bleacher Report (@BleacherReport) August 1, 2020

Хто ще випускав із рук трофеї

Мілан Барош у клубному автобусі впустив кубок Ліги чемпіонів, який Ліверпуль отримав на вічне зберігання після п’яти перемог у турнірі. Падіння призвело до вм’ятини на рукоятці, яку вирішили не виправляти.

Капітану мадридського Реала Серхіо Рамосу під час параду вдалося скинути Кубок Короля з автобуса.

Нещодавно колишній захисник Челсі Браніслав Іванович впав і розбив Кубок Росії, зроблений зі скла.

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