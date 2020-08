Обамеянг зламав Кубок Англії: хто ще з футболістів випускав із рук трофеї

П’єр-Емерік Обамеянг забив два голи, щоб допомогти Арсеналу завоювати Кубок Англії, а потім продемонстрував трохи менше самовладання після фінального свистка, коли впустив трофей перед своїми співклубниками.

Нападаючий канонірів прямував до команди для того, що урочисто підняти Кубок Англії над головою, але не втримав його в руках, коли трофей почав розсипатися.

Виявилося, що у кубку були проблеми з дном.

Капітан Арсеналу врешті-решт зрозумів, як правильно взяти кубок, і підняв його, притримуючи дно рукою.

На задньому плані було чути сміх його товаришів за командою.

Arsenal really dropped the FA Cup during the trophy lift ???? @brfootball

(via @EmiratesFACup)pic.twitter.com/vcVEHDwyMr

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 1, 2020