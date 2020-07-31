Манчестер Сіті давав неправдиві свідчення у CAS — Der Spiegel

Німецька газета Der Spiegel стверджує, що має свіжі матеріали, які доводять, що вирок Арбітражного суду у Лозанні щодо Манчестер Сіті був помилковим.

13 липня CAS задовольнив апеляцію містян, знявши заборону на дворічний бан клубу у єврокубках, а також зменшивши штраф з €30 млн до €10 млн. Арбітражний суд встановив, що Сіті не порушив норми УЄФА щодо фейр-плей.

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У Der Spiegel стверджують, що директор манчестерського клубу Саймон Пірс приховав переписку з комерційним директором Etihad Airways Пітером Баумгартнером. Всього таких листів було сім і вони не були долучені до розгляду справи, хоча є беззаперечним доказом маскування клубом власних інвестиції під видом виплат від спонсорів.

В одному з таких електронних листів Саймон Пірс зазначає, що переправив авіакомпанії 91 млн фунтів (€100,7 млн) із 99 млн (€109,6 млн), які Etihad мав заплатити Сіті як спонсорську виплату. Сама авіакомпанія виплатила клубу лише 8 млн фунтів (€8,8 млн).

Німецьке видання запевняє, що у них з’явилися нові електронні листи, які підтверджують не лише провину Сіті, але й те, що Пірс збрехав під час слухань у CAS. Газета не вказує нових деталей, які містяться в електронних листах.

Реакція Манчестер Сіті на розслідування Der Spiegel

У Манчестер Сіті відмовилися коментувати зміст цих електронних листів, стверджуючи, що перші “витоки” у клубі у листопаді 2018 року були отримані з порушенням законодавства.

— Манчестер Сіті залишає за собою не коментувати матеріали з контексту, які, як вважається, були злочинно отримані від персоналу City Football Group та персоналу Манчестер Сіті, – йдеться у заяві клубу.

З іншого боку, Руї Пінто, якого звинувачують у зломі комп’ютерів, заперечує, що отримав листи злочинним шляхом.

Згодом Сіті назвав матеріал Der Spiegel – цинічною спробою публічно заперечити справу, що була повністю розглянуто Арбітражним судом.

Відсторонення Сіті від єврокубків

14 січня Союз європейських футбольних асоціацій ухвалив рішення відсторонити Манчестер Сіті з єврокубків на два наступних сезони (сезони 2020/21 та 2021/22).

Клуб звинувачували у порушенні правил фінансового фейр-плей та правил ліцензування, коли вони значно завищували спонсорські угоди у період з 2012 по 2016 роки. Також на клуб наклали штраф у розмірі €30 млн.

26 лютого Сіті зареєстрував у CAS апеляцію англійського клубу. Через пандемію коронавірусу її розгляд було відкладено. Інтереси Манчестер Сіті у суді представляв королівський адвокат Девід Пеннік, який відомий тим, що двічі відкладав вихід Великої Британії з ЄС, беручи участь у процесі проти уряду.

Апеляцію містяни подавали на підставі того, що рішення УЄФА ґрунтувалося на неповних та зламаних електронних листах, що суперечило їхнім власним правилам.

13 липня CAS виніс рішення щодо апеляції Манчестер Сіті, знявши заборону на дворічний бан клубу у єврокубках. Також клубу з Манчестера зменшили штраф до €10 млн.

Джерело: Der Spiegel