Захисник луганської Зорі Богдан Михайличенко поповнив лави бельгійського Андерлехта. Український футболіст підписав з клубом із однойменної комуни контракт терміном на чотири роки.

У скільки обійшовся трансфер українця не повідомляється, втім у ЗМІ повідомлялося про суму у €500 тис.

— Для мене дійсно велика честь грати за такий великий клуб, як Андерлехт. Філософія гри пурпурово-білих відповідає моїм якостям. Я зроблю все, щоб заробити місце у команді та допомогти їй досягнути цілей, – сказав Михайличенко.

Спортивний директор клубу Пітер Вербеке задоволений переходом Михайличенка у королівський клуб.

— У свої 23 роки Богдан взяв участь у величезній кількості матчів. Він повинен додати нам швидкості, спритності та здорової агресії на лівому фланзі. Він атакувальний гравець та добре вписується у нашу гру. Як і у всіх наших молодих гравців, Богдану ще є над чим працювати, але враховуючи його вдалий менталітет, ми віримо, що він продовжить вдосконалюватися.

Михайличенко прибув у Бельгію наприкінці липня, але про перехід оголосили лише зараз.

Читайте: Австрійський ЛАСК оголосив про трансфер гравця Зорі Чеберка

Богдан не перший український футболіст в історії Андерлехта. З 1996 до 2006 кольори пурпурово-білих захищав Олег Ящук, а з 2018 до 2020 рік за команду виступав Євген Макаренко.

Сезон-2019/20 у Лізі Жюпіле Андерлехт завершив на восьмій сходинці, тому не зіграє у єврокубках наступного сезону. За свою історію клуб ставав 34 рази чемпіоном Бельгії, дев’ять разів вигравав Кубок, йому підкорився Кубок УЄФА (1984), Суперкубок УЄФА (1976, 1978) та Кубок володарів кубків УЄФА (1977, 1990).

Джерело: RSC Anderlecht