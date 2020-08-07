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Факти / Спорт

Далі без Роналду! Ліон вибив Ювентус з розіграшу Ліги чемпіонів

Ювентус і Ліон зустрічалися в рамках матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Турині на стадіоні Альянц і завершилася перемогою Ювентусу з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі на 12 хвилині першого тайму відкрив футболіст Ліону Мемфіс Депай, забивши гол під час пенальті.

Але вже під кінець першого тайму на 43-й хвилині Ювентус отримав право на пенальті. Попри те, що Антоні Лопеш (Ліон) зреагував на удар, він не незміг відбити м’яч. Тому пенальті у виконанні Кріштіану Роналду (Ювентус) зрівняло рахунок і встановило нічию.

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На 60-й хвилині другого тайму ще одним забитим голом знову відзначився Кріштіану Роналу, вивівши Ювентус вперед.

Але, попри поразку, Ліон вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів і зіграє з Манчестер Сіті.

Оскільки у першому матчі Ліон здобув мінімальну перемогу вдома з рахунком 0:1, а сьогодні забив ще один гол на виїзді, то за підсумками двох матчів рахунок став 2:2, що і дозволило вибити Ювентус.

У лютому цього року французький Ліон вже приймав вдома італійський Ювентус. Тоді зустріч пройшла на стадіоні Парк Олімпік Ліон і завершилася перемогою Ліону з рахунком 1:0.

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