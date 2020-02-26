В рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів французький Ліон приймав вдома італійський Ювентус. Зустріч пройшла в Ліоні на стадіоні Парк Олімпік Ліон і завершилася з рахунком 1:0.

Гра почалася дуже жваво, гравці Ювентуса кілька разів підійшли впритул до штрафної зоні, проте їм не вдалося обійти захист, а напарники по команді не змогли прийняти пас.

На 20-х хвилинах Ліон почав відповідати і зміг створити кілька небезпечних моментів біля воріт суперників. Карлу Токо Екамбі майже вдалося реалізувати подачу з кутового, проте м’яч влучив у поперечину.

Рахунок вдалося відкрити Ліону на 31-й хвилині. Хуссем Ауар прорвався в штрафну, де зробив прекрасний навіс на Лукаса Тузара, який відправив м’яч у лівий кут воріт.

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У другому таймі Ювентус почав показувати більш агресивну гру. Гравці італійського клубу раз у раз намагалися створити небезпечні моменти біля воріт суперника, проте захист французів не піддавався.

Майже вдалася атака гостям на 85-й хвилині. Гонсало Ігуаїн отримав передачу від Пауло Дибали, проте удар пролетів повз ворота.

На 87-й хвилині м’яч все ж опинився в сітці Ліона, але арбітр зафіксував офсайд.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліоном і Ювентусом відбудеться 17 березня.