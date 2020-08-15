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Де дивитися Манчестер Сіті — Ліон

У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2019/20 англійський Манчестер Сіті зустрінеться із французьким Ліоном. Матч відбудеться 15 серпня у Лісабоні на стадіоні Жозе Альваладе.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2, на платформах Oll.tv та ВоляTV. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5 і на російських телеканалах Матч! ТВ і Матч! Футбол 1.

Читайте: Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

У повторі гру можна буде подивитися 16 серпня об 11.00 на каналі Футбол 1.

Відзначимо, що переможець матчу визначиться за підсумками однієї зустрічі. В 1/2 фіналу він зустрінеться із переможцем матчу Барселона – Баварія. Фінал Ліги чемпіонів-2020 запланований у Лісабоні на 23 серпня.

У попередньому раунді Манчестер Сіті вибив з розіграшу мадридський Реал, а Ліон сенсаційно пройшов туринський Ювентус. 

Фото: Dreamstime

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