Україна готує нові перемовини, які відбудуться цього тижня. Йтиметься, зокрема, про ППО та подальшу підтримку Києва.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 29 вересня.

Нові перемовини щодо ППО

– Я хочу подякувати всім нашим партнерам, які дійсно виконують наші домовленості й постачають протиракети для протиповітряної оборони. Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для Насамсів. Дякую. Дуже хороший пакет, – зазначив глава держави.

Президент додав, що з усіма партнерами тривають розмови про те, щоб були необхідні ракети і для Петріотів.

Зараз дивляться

Зеленський розповів і про рішення Бельгії щодо F-16: цього року Україна отримає ще три літаки. За його словами, це посилить захист неба, адже бойова авіація використовується для збиття Шахедів.

Фінансова підтримка від ЄС на зброю

Президент подякував Європейській комісії та Євросоюзу за підготовку рішення щодо чергового траншу фінансової підтримки.

Минулого тижня Україна отримала €3,3 млрд на зброю. За словами Зеленського, найближчими днями від Брюсселя очікується ще одна хороша фінансова новина – бюджетна підтримка, черговий транш.

– Я дякую. Це поки що з попередньо домовлених цифр, – додав він.

Розмова з президенткою ЄБРР

Президент розповів про розмову з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. За його словами, банк багато працює з Україною та підтримує енергетику й захист критичної інфраструктури.

– Ми обговорили виклики перед зимою, потреби й що можна посилити у наших відносинах, щоб було більше захисту людей, – зазначив президент.

Ще один напрямок спільної роботи – підтримка українського експорту та виробників, зокрема фермерів і аграрних виробників. Сторони домовилися збільшити цей напрямок.

Удари по Сумах та Києву 29 вересня

Президент розповів, що у вівторок росіяни “завдали абсолютно мерзенного удару по Сумах – просто по житловій забудові”.

– Вони (росіяни. – Ред.) вже навіть не придумують, для чого їм ці удари, не маскують їх. Чотири авіаційні бомби. На жаль, є жертва: одна з бомб ударила по житловому будинку, убила людину. Інша бомба – по школі, по звичайній школі, де саме в цей час були діти, – зазначив глава держави.

Зеленський також нагадав про нічний удар по Києву балістикою і дронами. Президент наголосив, що є збиття, зокрема вдалося збити й балістику.

– За цей день від ранку було більше сотні дронів, станом на шосту вечора – 29 реактивних, і з них 18 було збито. Більшість звичайних Шахедів збиті, – підсумував глава держави.

Доповіді військових щодо далекобійності

Володимир Зеленський заслухав доповіді військових щодо далекобійності: про пріоритети на найближчий час і операції, які готуються.

– Усі ключові далекобійні завдання України виконуються, і російська нафтова індустрія відчуває, відчуває і надалі український вплив, – зауважив президент.

Він додав, що щотижня працює з розробниками й виробниками перехоплювачів, необхідних компонентів і всього, що має дати відповідь на російську реактивну складову та шахедні атаки.

– Зараз уже в бойових умовах застосовуються українські перехоплювачі, ефективність ще недостатня, але кожен тиждень повинен збільшувати відсоток збиття, – додав Зеленський.

За його словами, визначено завдання на жовтень – конкретні обсяги виробництва. Це стратегічне завдання. Чіткі рамки того, що потрібно зробити, визначено на рівні Міністерства оборони, Збройних Сил і кожного виробника.

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