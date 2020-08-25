Шахтар Донецьк — Динамо Київ – 1:3

Голи: Мораес, 37 — Де Пена, 20 Родрігеш, 31 Соль, 83

Київське Динамо обіграло донецький Шахтар у матчі за Суперкубок України за підсумками сезону-2019/20. Зустріч відбулася у Києві на стадіоні НСК Олімпійський та завершилася з рахунком 3:1 на користь підопічних Мірчи Луческу.

Рахунок у матчі у середині першого тайму відкрив Карлос Де Пена, який головою вколотив м’яча у сітку воріт Андрія Пятова після навісу від Сергія Сидорчука.

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На 31-й хвилині Жерсон Родрігеш подвоїв перевагу київської команди. Форвард втік в сольний прохід і перекинув м’яча через Пятова, який вийшов із воріт.

Ще до перерви гірникам вдалося відіграти один м’яч. Георгій Бущан був безсилий проти удару у нижній кут воріт від Жуніора Мораеса.

Після перерви Тете мав хорошу нагоду встановити паритет у грі, втім м’яч після його удару опинився за межами поля. Натомість підопічні Мірчи Луческу забили гірникам ще один гол. Цього разу відзначився Фран Соль.

Таким чином, Мірча Луческу біля керма київської команди здобуває свій перший трофей із Динамо, обігравши свою колишню команду.

Фото: Динамо Київ