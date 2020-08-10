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Факти / Спорт

Динамо Київ підписало гравця Леха – це перший трансфер за Луческу

Динамо Київ оголосило про перший трансфер за тренерства румунського наставника Мірчи Луческу. На офіційному сайті біло-синіх повідомляється, що клуб уклав попередній контракт із лівим захисником польського Леха Володимиром Костевичем.

Оскільки угода 27-річного футболіста з польським клубом розрахована до 31 грудня 2020 року, футболіст підписав з Динамо контракт, який набуде чинності з 1 січня 2021 року.

Читайте: Буде співбесіда з кожним гравцем: Луческу про зміни у Динамо та тренерський штаб

Термін угоди Костевича з киянами розрахований на три роки.

Володимир Костевич є вихованцем львівського футболу. У період з 2010 до 2016 року захищав кольори львівських Карпат, а з 2017 року виступає футбольний клуб Лех з польського міста Познань.

На позиції лівого захисника у Динамо виступає один з лідерів команди Віталій Міколенко, якому вже другий сезон поспіль пророчать перехід до одного з європейських грандів.

Коронавірус у Динамо

Двоє футболістів першої команди київського Динамо заразилися коронавірусом. Позитивний тест показав інфікування Назарія Русина та Романа Вантуха.

У решти футболістів Динамо, яким екстрено зробили тести, коронавірус не виявили.

Джерело: Динамо Київ

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