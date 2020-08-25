Мессі йде з Барселони – клуб отримав лист від футболіста

Аргентинський футболіст і зірка Барселони Лео Мессі має намір покинути команду.

Про своє рішення він повідомив керівництву клубу, відправивши завірений лист.

Мессі збирається скористатися пунктом у своєму контакті, який дозволяє йому в односторонньому порядку розірвати контракт в кінці кожного сезону.

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У Барселоні вважають, що можливість розірвати контракт у Мессі закінчилася в травні і він може піти за суму своїм відступних – €700 млн.

Адвокати футболіста стверджують, що сезон не закінчився 31 травня через пандемію коронавірусу, і тому Мессі зберігає за собою право розірвати контракт.

Відхід Мессі з Барселони

На початку липня стало відомо, що Мессі не планує продовжувати свій контракт з Барселоною, який закінчується наступного літа.

Переговори аргентинця з клубом почалися дуже добре, але потім обставини змусили Мессі переглянути своє рішення. Він повідомив партнерам по команді, що не хоче ставати проблемою для клубу.

Джерело: AS