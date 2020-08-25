Аргентинский футболист и звезда Барселоны Лео Месси намерен покинуть команду.

О своем решении он сообщил руководству клуба, отправив заверенное письмо.

Месси собирается воспользоваться пунктом в своем контакте, который позволяет ему в одностороннем порядке разорвать контракт в конце каждого сезона.

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В Барселоне считают, что возможность разорвать контракт у Месси истекла в мае и он может уйти за сумму своим отступных — €700 млн.

Адвокаты футболиста утверждают, что сезон не закончился 31 мая из-за пандемии коронавируса, и поэтому Месси сохраняет за собой право расторгнуть контракт.

Уход Месси из Барселоны

В начале июля стало известно, что Месси не планирует продлевать свой контракт с Барселоной, который заканчивается следующим летом.

Переговоры аргентинца с клубом начались очень хорошо, но потом обстоятельства заставили Месси пересмотреть свое решение. Он сообщил партнерам по команде, что не хочет становиться проблемой для клуба.

Источник: AS