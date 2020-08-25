PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Шахтар — Динамо: прогноз букмекерів на матч за Суперкубок України-2020

Донецький Шахтар та київське Динамо у вівторок, 26 серпня, зійдуться у матчі за Суперкубок України-2020. Зустріч відбудеться на стадіоні НСК Олімпійський у Києві. Початок матчу о 21.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Луїша Каштру. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.74. Успіх київського клубу оцінюють в 4.60. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.90. 

Читайте: Де дивитися матч за Суперкубок України Шахтар — Динамо Київ

Також букмекери оцінили потенційну перемогу гірників та киян у матчі після основного часу. На Шахтар дають коефіцієнт 1.38, тоді як на перемогу підопічних Луческу – 3.05.

Головним арбітром зустрічі призначений 40-річний Віталій Романов із Дніпра, який обслуговував матч за Суперкубок у 2019 році. Тоді на стадіоні Чорноморець в Одесі кияни здолали донецьку команду з рахунком 2:1.

Асистуватимуть Романову його помічники: Андрій Скрипка (Кропивсницький) та Володимир Володін (Херсон). Четвертим рефері призначено Анатолія Абдулу (Харків). Арбітр VAR – Євгеній Арановський (Київ).

Цей матч стане першим для наставника киян Мірчи Луческу проти його колишньої команди, з якою румунський фахівець за 12 років роботи виграв 22 трофеї, зокрема і Суперкубок України.

Фото: FC Shakhtar

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка