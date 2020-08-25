Донецький Шахтар та київське Динамо у вівторок, 26 серпня, зійдуться у матчі за Суперкубок України-2020. Зустріч відбудеться на стадіоні НСК Олімпійський у Києві. Початок матчу о 21.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Луїша Каштру. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.74. Успіх київського клубу оцінюють в 4.60. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.90.

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Також букмекери оцінили потенційну перемогу гірників та киян у матчі після основного часу. На Шахтар дають коефіцієнт 1.38, тоді як на перемогу підопічних Луческу – 3.05.

Головним арбітром зустрічі призначений 40-річний Віталій Романов із Дніпра, який обслуговував матч за Суперкубок у 2019 році. Тоді на стадіоні Чорноморець в Одесі кияни здолали донецьку команду з рахунком 2:1.

Асистуватимуть Романову його помічники: Андрій Скрипка (Кропивсницький) та Володимир Володін (Херсон). Четвертим рефері призначено Анатолія Абдулу (Харків). Арбітр VAR – Євгеній Арановський (Київ).

Цей матч стане першим для наставника киян Мірчи Луческу проти його колишньої команди, з якою румунський фахівець за 12 років роботи виграв 22 трофеї, зокрема і Суперкубок України.

Фото: FC Shakhtar