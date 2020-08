Єнот проник на пустий стадіон під час тенісного матчу у Нью-Йорку

Під час тенісного матчу в рамках 1/4 фіналу турніру ATP у Нью-Йорку між канадцем Мілошем Раонічем та сербським тенісистом Філіпом Країновичем на трибунах помітили непроханого гостя.

У трансляцію матчу потрапив епізод, коли на глядацьких сидіннях з’явився єнот.

Krajinovic is hitting the ball so well, even the racoon is stopping to appreciate it. pic.twitter.com/APoomk6nz0

— Will (@WillBeckman_) August 27, 2020