Єнот проник на пустий стадіон під час тенісного матчу у Нью-Йорку

Під час тенісного матчу в рамках 1/4 фіналу турніру ATP у Нью-Йорку між канадцем Мілошем Раонічем та сербським тенісистом Філіпом Країновичем на трибунах помітили непроханого гостя.

У трансляцію матчу потрапив епізод, коли на глядацьких сидіннях з’явився єнот.

Krajinovic is hitting the ball so well, even the racoon is stopping to appreciate it. pic.twitter.com/APoomk6nz0 — Will (@WillBeckman_) August 27, 2020

Через пандемію коронавірусу тенісні матчі проходять без глядачів. Саме тому на сервісі Reddit пухнасту тваринку охрестили найвідданішим тенісним шанувальником.

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Сама гра завершилася перемогою Раоніча у трьох сетах з рахунком 4:6, 7:6 (7:2), 7:5. За вихід у фінал змагань канадець посперечається із четвертим сіяним на турнірі греком Стефаносом Ціціпасом.

УЄФА оштрафував Бешикташ за появу на полі кота

У сезоні-2017/18 Ліги чемпіонів під час матчу 1/8 фіналу між турецьким Бешикташем та мюнхенською Баварією на полі стадіону Водафон Арена у Стамбулі з’явився рудий кіт.

Пухнастик сподобався прес-службі мюнхенського клубу і вони поділилися світлинами з непроханим гостем на сторінках клубу у соцмережі.

Втім, в УЄФА інцидент з рудим котом трактували, як неналежну організацію та оштрафували Бешикташ на €34 тис.