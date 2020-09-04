4 вересня українська тенісистка Марта Костюк у третьому колі змаганя US Open-2020 програла японці Наомі Осаці.
Спортсменки відіграли три сети, у двох з яких перемогла Осака, рахунок – 6:3, 6:7, 6:2.
Поєдинок був динамічним і тривав 2 години 26 хвилин.
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Через поразку Марта Костюк полишає змагання у US Open-2020.
Костюк була останньою українкою, яка йшла до перемоги у рамках змагання. Нині всі українські спортсменки полишили його.
Марта Костюк на US Open-2020
Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього кола змагань US Open-2020.
Це перша участь спортсменки у цьому змаганні.
Напередодні вона перемогла латвійку Анастасію Севастову, для цього українці знадобилося менше півтори години.