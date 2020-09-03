18-річна українська тенісистка Марта Костюк на своєму дебютному US Open вийшла вже до третього кола змагань.

У двох сетах українка здолала 31-у сіяну на турнірі латвійку Анастасію Севастову з рахунком 6:3, 7:6 (7:5). Для цього Костюк знадобилося 1 година та 23 хвилини.

У першій партії Марта відразу взяла гейм, але суперниця швидко встановила паритет. Українка змогла вирватися вперед щойно Севастова програла свою подачу

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У другій партії все вирішилося на тай-брейку. Костюк програвала 2:5, проте змогла виграти поспіль п’ять розіграшів та тріумфувати у матчі.

За вихід до 1/8 фіналу US Open-2020 Костюк посперечається з екс-першою ракеткою світу Наомі Осакою. Японка у другому колі турніру здолала італійку Камілу Джорджі (6:1, 6:2).

Марта Костюк у третьому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу залишилася єдиною представницею України. У другому колі зачохлили ракетки Даяна Ястремська, Катерина Бондаренко та Катерина Козлова. Подолати бар’єр першого кола основної сітки змагань не змогли Ангеліна Калініна та Катаріна Завацька, а Леся Цуренко знялася зі змагань перед грою.

Костюк розгромила росіянку Касаткіну

На US Open-2020 Марта Костюк стартувала з розгромної перемоги над російською тенісисткою Дариною Касаткіною – 6:1, 6:2.