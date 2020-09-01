Вересень, 01, 2020 в 0:56

Зустріч російської тенісистки Дарини Касаткіної та українки Марти Костюк у першому колі US Open-2020 завершилася перемогою Костюк з рахунком 1:6, 2:6.

Гра тривала рівно годину. За цей час Касаткіна зробила два брейки і п’ять разів помилилася на подачі. Зі свого боку, Костюк двічі подала навиліт і реалізувала шість брейк-пойнтів.

Після цього рахунок особистих зустрічей опоненток став 1:0 на користь українки.

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У другому раунді US Open Марта Костюк зіграє з переможницею пари Корі Гауфф – Анастасія Севастова.

Наразі Марта Костюк посідає 137 місце у рейтингу WTA, а Дарина Касаткіна – 70.

Загалом в основній сітці US Open-2020 виступлять сім українок. Відкритий чемпіонат США з тенісу розпочався 31 серпня і триватиме до 13 вересня.