Викликали дівчат в номер: футболістів Фодена і Грінвуда з ганьбою вигнали зі збірної Англії

Хавбек Манчестер Сіті Філ Фоден та форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд влипли у скандал, через який змушені були покинути тренувальний табір збірної Англії.

Після матчу першого туру елітного дивізіону Ліги націй проти команди Ісландії футболісти викликали до свого номера у готелі, де базувалася команда у Рейк’явіку, дівчат.

Про інцидент стало відомо лише після того, як дівчата поділилися у соцмережах відео з гравцями у їхньому номері.

Одна з дівчат, яка була у номері гравців, 20-річна Надя Сіф Ліндал Гуннарсдоттір розповіла, що переписувалася з Грінвудом ще до його поїздки в Ісландію. В гості до футболістів вона навідалася разом зі своєю 19-річною кузиною Ларою.

— Ми познайомилися в інтернеті. Я переписувалася з Мейсоном кілька днів, перш ніж вони прибули до Ісландії. Звісно, це була чудова ніч. Ми її провели учотирьох. Вони хороші хлопці. Після нашого візиту в готель вони більше з нами не контактували, – розповіла Надя.

Згодом Фоден вибачився на своїй сторінці у Twitter за цей інцидент.

— Я вибачаюся перед Гаретом Саутгейтом, перед моїми товаришами по команді зі збірної, перед персоналом, прихильниками, а також перед моїм клубом та моєю родиною. Я молодий гравець, якому треба багато чому навчитися, але я усвідомлюю величезну відповідальність, яку я несу, адже представляю Манчестер Сіті та Англію. Я зробив помилку і моя поведінка була неналежна, – написав Фоден.

А ось 18-річний Грінвуд у понеділок свій акаунт у Twitter деактивував.

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Тренерський штаб на чолі з Гаретом Саутгейтом ухвалив рішення відсторонити юних футболістів від матчу другого туру Ліги націй проти Данії. Таким чином, Фоден та Грінвуд повернулися додому, а їхні партнери з національної команди вирушили в Копенгаген.

— Вони порушили правила Covid-19 з точки зору нашої безпеки. Це дуже серйозна ситуація. Інші представники нашої команди не контактували з цими двома гравцями. Також в них був окремий сніданок та вони не брали участі у тренуванні. Я розумію їхній вік, але з цієї пандемією бореться весь світ. Знаю, що люди помиляються, але не виправдовую їх в цьому випадку, – зазначив Саутгейт на прес-конференції.

Також відомо, що дует порушників пропустить чотири найближчих матчі національної команди через свою витівку.

Навесні Грінвуд розійшовся зі своєю дівчиною, а ось одноклубник Олександра Зінченка Фоден перебуває у тривалих стосунках, а ще у нього є дворічна дитина.