Скандал в АПЛ: елітна повія народила від одруженого зіркового футболіста

Колишня елітна повія Кеті Морган повідомила, що народила сина від зіркового футболіста англійської Прем’єр-ліги, якому вона кілька разів надавала свої послуги.

Морган стверджує, що футболіст замовляв її тричі за спиною у дружини. А її номер йому дали партнери зі збірної Англії. За одну ніч ескортниця брала £1,5 тис. (понад €1,6 тис.).

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Жінка народила у березні цього року, а тест ДНК підтвердив, що батьком є футболіст.

— Він був шокований, коли я сказав йому, що вагітна, він не повірив, що це його дитина, – сказала 26-річна Морган.

Вона додала, що гравець вважає, що соромно мати дитину від повії, адже її клієнтами були його друзі-футболісти. За її словами, батько дитини не відмовляється платити щомісячні аліменти, а вона сама вважає, що він буде чудовим батьком.

Також Морган зізналася, що окрім футболістів збірної Англії серед її клієнтів були інші топ-гравці англійської Прем’єр-ліги.

Одкровення психотерапевта

Спортивний психолог Стів Поуп, який працює з футболістами АПЛ розповів, що на початку карантину більшість гравців впали у депресію і не знали, чим себе розрадити у чотирьох стінах через самоізоляцію.

Поуп розповів, що одного разу футболіст зателефонував йому, заявивши, що від нудьги на карантині переспав із сестрою дружини.

Стів Поуп працює з гравцями з Манчестер Юнайтед, Бернлі, Блекпула, Престона та футболістами одного з лондонських клубів.

Фото: Katy Jayne Morgan