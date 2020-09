Сів на голову: папуга ара перервав тренування футболісток збірної Бразилії

Тренування жіночої збірної Бразилії з футболу перервали через курйозний інцидент. Під час двосторонки на голову однієї із футболісток приземлився дикий папуга ара та довго не хотів відлітати з її пишної зачіски.

Пернатий вирішив приземлитися на 34-річну футболістку Бруну, яка виступає на позиції захисника в американському клубі Г’юстон Деш. Двосторонню гру відразу ж призупинили.

Оскільки дикий ара досить небезпечний птах та може боляче клюнути, то зганяти його довелося обережно. Бруна виглядала дуже перелякано та намагалася закрити очі, щоб не зазнати серйозної травми від потенційної атаки папуги.

PARROT PAUSES PLAY: Brazil women’s national team had to call a time out during a scrimmage match after a macaw landed on a player’s head. https://t.co/nxjZ8FB8sG pic.twitter.com/Ov4vJ8PJIf

— ABC News (@ABC) September 20, 2020