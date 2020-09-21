Сів на голову: папуга ара перервав тренування футболісток збірної Бразилії

Тренування жіночої збірної Бразилії з футболу перервали через курйозний інцидент. Під час двосторонки на голову однієї із футболісток приземлився дикий папуга ара та довго не хотів відлітати з її пишної зачіски.

Пернатий вирішив приземлитися на 34-річну футболістку Бруну, яка виступає на позиції захисника в американському клубі Г’юстон Деш. Двосторонню гру відразу ж призупинили.

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Оскільки дикий ара досить небезпечний птах та може боляче клюнути, то зганяти його довелося обережно. Бруна виглядала дуже перелякано та намагалася закрити очі, щоб не зазнати серйозної травми від потенційної атаки папуги.

PARROT PAUSES PLAY: Brazil women’s national team had to call a time out during a scrimmage match after a macaw landed on a player’s head. https://t.co/nxjZ8FB8sG pic.twitter.com/Ov4vJ8PJIf — ABC News (@ABC) September 20, 2020

Незваний гість відлетів з голови Бруни після того, як один із працівників команди Бразилії підніс до папуги м’яч. Пернатий спершу сів на нього, але згодом, майже відразу, полетів геть. Після цього інциденту спаринг футболісток поновили.

У 2018 році схожий випадок трапився з тренуванням чоловічої збірної Бразилії. Але тоді заняттям перервав дрон, до якого була прикріплена ручка, папір та прохання про автограф Неймара. Втім, селесао не оцінили такий перформанс та передали дрон поліції.

Гравцям жіночої та чоловічої збірних Бразилії зрівняли зарплати

Конфедерація футболу Бразилії зрівняла зарплати чоловічої та жіночої збірних.

Відтепер члени обох національних команд країни отримуватимуть однакові виплати під час тренувальних зборів та міжнародних матчів, а також призові за участь в іграх.

президента Конфедерації Рожеріо Кабокло заявив, що це повинно вирішити проблему гендерної нерівності.

Джерело: la Repubblica