Без Мессі та Роналду: УЄФА назвав трійку претендентів на нагороду футболіст сезону

УЄФА оголосив трійку номінантів на нагороду найкращого гравця сезону-2019/20.

За приз посперечаються хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне, форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі та його партнер по команді голкіпер Мануель Нойєр.

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До топ-10 найкращих також потрапили: Ліонель Мессі (Барселона, 53 голоси), Неймар (ПСЖ, 53), Томас Мюллер (Баварія, 41), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, 39), Тьяго Алькантара (Баварія/Ліверпуль, 27), Йозуа Кімміх (Баварія, 26), Криштіану Роналду (Ювентус, 25).

NOMMÉS : Joueur de l’année UEFA 2019/20 Kevin De Bruyne (Manchester City)

Robert Lewandowski (Bayern)

Manuel Neuer (Bayern) #UEFAawards, le lauréat connu lors du #TirageLdC le 1er octobre https://t.co/bROShclhBO — L’UEFA ???????? (@UEFAcom_fr) September 23, 2020

Хто стане найкращим футболістом сезону, а також володарями індивідуальних нагород за позиціями у Лізі чемпіонів сезону-2019/20 стане відомо 1 жовтня під час жеребкування групового етапу ЛЧ у Ньоні.

Шорт-ліст претендентів на інші нагороди:

Найкраща футболістка сезону : Люсі Бронз (Манчестер Сіті), Венді Ренар (Олімпік Ліон), Пернілле Хардер (Челсі)

: Люсі Бронз (Манчестер Сіті), Венді Ренар (Олімпік Ліон), Пернілле Хардер (Челсі) Найкращий тренер сезону у чоловічому футболі : Юрген Клопп (Ліверпуль), Юліан Нагельсманн (РБ Лейпциг), Ганс-Дітер Флік (Баварія)

: Юрген Клопп (Ліверпуль), Юліан Нагельсманн (РБ Лейпциг), Ганс-Дітер Флік (Баварія) Найкращий тренер сезону у жіночому футболі : Луїс Кортес (Барселона), Стефан Лерх (Вольфсбург), Жан-Люк Вассер (Олімпік Ліон)

: Луїс Кортес (Барселона), Стефан Лерх (Вольфсбург), Жан-Люк Вассер (Олімпік Ліон) Найкращий воротар Ліги чемпіонів : Хесус Навас (ПСЖ), Мануель Нойєр (Баварія), Ян Облак (Атлетіко)

: Хесус Навас (ПСЖ), Мануель Нойєр (Баварія), Ян Облак (Атлетіко) Найкращий захисник Ліги чемпіонів : Давід Алаба, Альфонсо Девіс, Йозуа Кімміх (усі – Баварія)

: Давід Алаба, Альфонсо Девіс, Йозуа Кімміх (усі – Баварія) Найкращий півзахисник Ліги чемпіонів : Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті), Томас Мюллер, Тьяго Алькантара (Баварія)

: Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті), Томас Мюллер, Тьяго Алькантара (Баварія) Найкращий форвард Ліги чемпіонів : Роберт Левандовські (Баварія), Кіліан Мбаппе, Неймар (ПСЖ)

: Роберт Левандовські (Баварія), Кіліан Мбаппе, Неймар (ПСЖ) Найкращий воротар жіночої Ліги чемпіонів : Сара Буадді (Олімпік Ліон), Крістіана Ендлер (ПСЖ), Сандра Паньос (Барселона)

: Сара Буадді (Олімпік Ліон), Крістіана Ендлер (ПСЖ), Сандра Паньос (Барселона) Найкращий захисник жіночої Ліги чемпіонів : Люсі Бронз (Манчестер Сіті), Лєна Гесслінг (Вольфсбург), Венді Ренар (Олімпік Ліон)

: Люсі Бронз (Манчестер Сіті), Лєна Гесслінг (Вольфсбург), Венді Ренар (Олімпік Ліон) Найкращий півзахисник жіночої Ліги чемпіонів : Сара Б’єрк Гуннарсдоттір, Дженіфер Марожан (Олімпік Ліон), Александра Попп (Вольфсбург)

: Сара Б’єрк Гуннарсдоттір, Дженіфер Марожан (Олімпік Ліон), Александра Попп (Вольфсбург) Найкращий нападник жіночої Ліги чемпіонів : Дельфін Каскаріно (Олімпік Ліон), Вівіанне Мідема (Арсенал), Пернілле Хардер (Челсі)

: Дельфін Каскаріно (Олімпік Ліон), Вівіанне Мідема (Арсенал), Пернілле Хардер (Челсі) Найкращий гравець Ліги Європи: Евер Банега (Севілья/Аш-Шабаб), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Ромелу Лукаку (Інтер).

Шорт-ліст на чоловічу нагороду склало журі, до якого увійшли 80 тренерів клубів-учасників групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20 (32) та Ліги Європи-2019/20 (48), а також 55 журналістів з усіх асоціацій УЄФА, відібраних асоціацією європейських спортивних видань (ESM).