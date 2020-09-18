Чинний чемпіон англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль оголосив про перехід півзахисника мюнхенської Баварії та збірної Іспанії Тьяго Алькантари.

Футболіст уклав з мерсисайдцями контракт на чотири роки. За Ліверпуль Алькантара виступатиме під шостим номером.

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Червоні заплатили мюнхенському клубу за футболіста €22 млн плюс бонуси у розмірі €5,5 млн.

Тьяго став другим футболістом, з яким ліверпульський клуб уклав угоду у літнє трансферне фікно після грека Костаса Цімікаса.

— Я гадаю, що це дивовижне відчуття. Я довго чекав на цей момент і дуже, дуже радий бути тут. Я повинен якомога швидше адаптуватися до команди в ситуації, в якій ми живемо зараз, – сказав Алькантара.

Алькантара є вихованцем каталонської Барселони, а на Альянц-Арені провів сім сезонів. Разом з мюнхенцями він сім разів виграв Бундеслігу, а у минулому сезоні став переможцем Ліги чемпіонів, обігравши з командою у фіналі французький ПСЖ.

29-річний футболіст також взяв участь у 39 матчах за національну збірну Іспанії.

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За кілька годин до оголошення трансферу в Ліверпуль футболіст попрощався з вболівальниками мюнхенського клубу у соцмережах.

— Так, це було найскладніше рішення в моїй кар’єрі. Я вирішив завершити главу в цьому чудовому клубі. У Баварії я зростав та розвивався як гравець останні сім років. Були перемоги, успіхи, радісні моменти, іноді непрості часи.

Також він додав, що рішення змінити клубну прописку пов’язане виключно зі спортом, оскільки він потребує нових викликів.

Алькантара подякував Баварії за підтримку, а також додав, що у мюнхенському клубі відчував себе як вдома.

Фото: Liverpool FC