Чинний чемпіон англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль оголосив про перехід півзахисника мюнхенської Баварії та збірної Іспанії Тьяго Алькантари.
Футболіст уклав з мерсисайдцями контракт на чотири роки. За Ліверпуль Алькантара виступатиме під шостим номером.
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Червоні заплатили мюнхенському клубу за футболіста €22 млн плюс бонуси у розмірі €5,5 млн.
Тьяго став другим футболістом, з яким ліверпульський клуб уклав угоду у літнє трансферне фікно після грека Костаса Цімікаса.
— Я гадаю, що це дивовижне відчуття. Я довго чекав на цей момент і дуже, дуже радий бути тут. Я повинен якомога швидше адаптуватися до команди в ситуації, в якій ми живемо зараз, – сказав Алькантара.
The moment you’ve all been waiting for…#ThiagoFriday pic.twitter.com/s2tOCvnHta
— Liverpool FC (@LFC) September 18, 2020
Алькантара є вихованцем каталонської Барселони, а на Альянц-Арені провів сім сезонів. Разом з мюнхенцями він сім разів виграв Бундеслігу, а у минулому сезоні став переможцем Ліги чемпіонів, обігравши з командою у фіналі французький ПСЖ.
29-річний футболіст також взяв участь у 39 матчах за національну збірну Іспанії.
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За кілька годин до оголошення трансферу в Ліверпуль футболіст попрощався з вболівальниками мюнхенського клубу у соцмережах.
— Так, це було найскладніше рішення в моїй кар’єрі. Я вирішив завершити главу в цьому чудовому клубі. У Баварії я зростав та розвивався як гравець останні сім років. Були перемоги, успіхи, радісні моменти, іноді непрості часи.
.@FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/H8JdGd1tTs
— Thiago Alcantara (@Thiago6) September 18, 2020
Також він додав, що рішення змінити клубну прописку пов’язане виключно зі спортом, оскільки він потребує нових викликів.
Алькантара подякував Баварії за підтримку, а також додав, що у мюнхенському клубі відчував себе як вдома.
Фото: Liverpool FC