Чинний чемпіон англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль оголосив про перехід півзахисника мюнхенської Баварії та збірної Іспанії Тьяго Алькантари.

Футболіст уклав з мерсисайдцями контракт на чотири роки. За Ліверпуль Алькантара виступатиме під шостим номером.

Червоні заплатили мюнхенському клубу за футболіста €22 млн плюс бонуси у розмірі €5,5 млн.

Тьяго став другим футболістом, з яким ліверпульський клуб уклав угоду у літнє трансферне фікно після грека Костаса Цімікаса.

The moment you’ve all been waiting for…#ThiagoFriday pic.twitter.com/s2tOCvnHta

— Liverpool FC (@LFC) September 18, 2020