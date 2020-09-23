Бельгійський Гент та Динамо Київ зійдуться на стадіоні Геламко Арена у Генті в рамках першого матчу плей-оф відбіркового раунду Ліги чемпіонів сезону-2020/21.

Для команд це буде третя очна гра в історії. Вперше вони зустрілися в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів у сезоні-2010/2011. Тоді перемогу у домашньому та виїзному поєдинках здобуло київське Динамо (3:0, 1:3).

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Віма Де Декера. На перемогу Гента приймають ставки з коефіцієнтом 2.55. Успіх українського клубу оцінюють в 2.80. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.30.

Зустріч у Мадриді довірили судити румунській бригаді арбітрів на чолі з Овідіу Хатеганом. Йому допомагатимуть його співвітчизники Октавіу Совре та Себастьян Георге. Четвертий арбітр матчу – Себастьян Колжеску. Арбітр VAR – італієць Массіміліано Ірраті, а його асистент Чіро Карбоне (Італія).

Текстова онлайн-трансляція матчу Гент – Динамо Київ розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.