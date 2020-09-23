Компанія-розробник ігор EA Sports опублікувала рейтинг найкращих футболістів у симуляторі FIFA 21. До топ-1000 потрапило сім футболістів збірної України.

Найкращим серед українців виявився хавбек донецького Шахтаря Марлос – із загальним рейтингом 81 він посів 285 місце.

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Слідом розташувалися: лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко (80, 457), півзахисник київського Динамо Віктор Циганков (80, 477), опорний хавбек Шахтаря Тарас Степаненко (79, 552), півзахисник Аталанти Руслан Маліновський (79, 616), форвард Шахтаря Жуніор Мораес (79, 640) та півзахисник Вест Гем Юнайтед Андрій Ярмоленко (77, 925).







У топ-1000 футболістів у FIFA 21 потрапило сім українців / 2 фотографии

Перша сходинка рейтингу топ-1000 у зірки каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі – його загальний рейтинг 93. Друга сходинка у нападника Ювентуса Криштіану Роналду (92), а замкнув трійку лідерів форвард Баварії Роберт Левандовскі (91).

До першої десятки гравців також потрапили два футболісти ПСЖ – Неймар та Кілліан Мбаппе, три гравці Ліверпуля – Вірджил ван Дейк, Мохаммед Салах та Садіо Мане, а також Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті) та Ян Облак (Атлетіко Мадрид).

Коли вийде FIFA 21?

Появу нової FIFA 21 варто очікувати з 9 жовтня 2020 року. Гра вийде на PlayStation 4, Xbox One та PC.

Пізніше гра з’явиться на консолях нового покоління.

Джерело: EA Sports