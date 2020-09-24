Промоутерська компанія Едді Хірна Matchroom Boxing виклала офіційне промо до бою між українським боксером Олександром Усиком (17-0, 13 КО) та британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО).

Сам бій не буде титульним, тому на його кону не стоятимуть жодні пояси. Поєдинок запланований на 31 жовтня і найімовірніше відбудеться у Лондоні на пустій арені О2.

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У яскравому промо-ролику, який з’явився на офіційних сторінках Matchroom Boxing у соцмережах учасники майбутнього бою Усик та Чісора колошматять своїх суперників. Українець нокаутує британця Тоні Белью та видає серію ударів у голову американця Чазза Візерспуна, з яким зустрічався у дебютному бою у хевівейті.

Чісора у ролику ефектно нокаутує свого співвітчизника Девіда Прайса.

За кадром чути голос Усика англійською мовою: Дереку, я йду за тобою, а Чісора йому кричить у відповідь: Олександр!

Спершу бій мав відбутися ще у травні, але через пандемію коронавірусу його перенесли на невизначений термін. Для Усика цей бій стане другим у надважкій вазі.

Заради поєдинку обидва боксери пішли на суттєве зниження своїх гонорарів, оскільки бій відбудеться без глядачів.