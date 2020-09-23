Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) вийде на ринг проти британця Дерека Чісори (32-9, 23 КО) 31 жовтня. Про це повідомила промоутерська компанія Едді Хірна Matchroom Boxing.

Про місце проведення поєдинку стане відомо згодом. Але, ймовірно, що він відбудеться у Лондоні на пустій арені О2.

Спершу бій Усик – Чісора мав відбутися 23 травня, але через пандемію коронавірусу його перенесли. На кону бою не буде стояти жодних поясів.

Відомо, що заради поєдинку боксери пішли на зниження своїх гонорарів.

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Також відомо, що офіційним транслятором бою виступить британський спортивний телеканал Sky Sports.

Для Усика це буде перший бій з жовтня минулого року. Тоді українець у своєму дебютному поєдинку у суперважкій вазі здобув перемогу у сьомому раунді над Чаззом Візерспуном. Чісора того ж місяця нокаутував свого співвітчизника Девіда Прайса.

Бій Ломаченко – Лопес підтверджено

7 вересня Василь Ломаченко та Теофімо Лопес підписали контракт на бій, який має відбутися у ніч з 17 на 18 жовтня.

Об’єднавчий бій міг зірватися через фінансове сторони питання і невдоволення Лопеса, але Ломаченко пожертвував частиною свого гонорару, щоб американець дав згоду.

Джерело: Matchroom Boxing, Sky Sports News