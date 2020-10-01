Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/21 відбулося під час офіційної церемонії у швейцарській Женеві.
Вперше за чотири роки Україну на цьому етапі представлять два клуби – донецький Шахтар, який напряму потрапив до кошика, а також київське Динамо, завдяки успішній кваліфікації у турнірі.
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Під час жеребкування гірники потрапили до другого кошика посіву, а біло-сині – до третього.
Відзначимо, що за регламентом жеребкування команди з України та Росії не можуть зіграти одна з одною.
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Група А
- Баварія (Німеччина)
- Атлетіко Мадрид (Іспанія)
- Зальцбург (Австрія)
- Локомотив (Росія)
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Група В
- Реал Мадрид (Іспанія)
- Шахтар Донецьк (Україна)
- Інтер (Італія)
- Боруссія Менхенгладбах (Німеччина)
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Група С
- Порту (Португалія)
- Манчестер Сіті (Англія)
- Олімпіакос (Греція)
- Марсель (Франція)
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Група D
- Ліверпуль (Англія)
- Аякс (Нідерланди)
- Аталанта (Італія)
- Мідтьюлланн (Данія)
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Група E
- Севілья (Іспанія)
- Челсі (Англія)
- Краснодар (Росія)
- Ренн (Франція)
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Група F
- Зеніт (Росія)
- Боруссія Дортмунд (Німеччина)
- Лаціо (Італія)
- Брюгге (Бельгія)
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Група G
- Ювентус (Італія)
- Барселона (Іспанія)
- Динамо Київ (Україна)
- Ференцварош (Угорщина)
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Група H
- ПСЖ (Франція)
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- РБ Лейпциг (Німеччина)
- Істанбул Башакшехір (Туреччина)
Перший тур групового етапу Ліги чемпіонів запланований на 20-21 жовтня, а заключний – на 8-9 грудня поточного року.
Фінал турніру має відбутися у Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка у суботу, 29 травня 2021 року. Чинним чемпіоном турніру є мюнхенська Баварія, яка у фіналі у Лісабоні мінімально обіграла французький ПСЖ з рахунком 1:0.
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