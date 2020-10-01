Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/21 відбулося під час офіційної церемонії у швейцарській Женеві.

Вперше за чотири роки Україну на цьому етапі представлять два клуби – донецький Шахтар, який напряму потрапив до кошика, а також київське Динамо, завдяки успішній кваліфікації у турнірі.

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Під час жеребкування гірники потрапили до другого кошика посіву, а біло-сині – до третього.

Відзначимо, що за регламентом жеребкування команди з України та Росії не можуть зіграти одна з одною.

Група А Баварія (Німеччина)

Атлетіко Мадрид (Іспанія)

Зальцбург (Австрія)

Локомотив (Росія) Група В Реал Мадрид (Іспанія)

Шахтар Донецьк (Україна)

Інтер (Італія)

Боруссія Менхенгладбах (Німеччина) Група С Порту (Португалія)

Манчестер Сіті (Англія)

Олімпіакос (Греція)

Марсель (Франція) Група D Ліверпуль (Англія)

Аякс (Нідерланди)

Аталанта (Італія)

Мідтьюлланн (Данія) Група E Севілья (Іспанія)

Челсі (Англія)

Краснодар (Росія)

Ренн (Франція) Група F Зеніт (Росія)

Боруссія Дортмунд (Німеччина)

Лаціо (Італія)

Брюгге (Бельгія) Група G Ювентус (Італія)

Барселона (Іспанія)

Динамо Київ (Україна)

Ференцварош (Угорщина) Група H ПСЖ (Франція)

Манчестер Юнайтед (Англія)

РБ Лейпциг (Німеччина)

Істанбул Башакшехір (Туреччина)

Перший тур групового етапу Ліги чемпіонів запланований на 20-21 жовтня, а заключний – на 8-9 грудня поточного року.

Фінал турніру має відбутися у Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка у суботу, 29 травня 2021 року. Чинним чемпіоном турніру є мюнхенська Баварія, яка у фіналі у Лісабоні мінімально обіграла французький ПСЖ з рахунком 1:0.