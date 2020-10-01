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Факти / Спорт

Шахтар та Динамо дізналися суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/21 відбулося під час офіційної церемонії у швейцарській Женеві.

Вперше за чотири роки Україну на цьому етапі представлять два клуби – донецький Шахтар, який напряму потрапив до кошика, а також київське Динамо, завдяки успішній кваліфікації у турнірі.

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Під час жеребкування гірники потрапили до другого кошика посіву, а біло-сині – до третього.

Відзначимо, що за регламентом жеребкування команди з України та Росії не можуть зіграти одна з одною.

Група А

  • Баварія (Німеччина)
  • Атлетіко Мадрид (Іспанія)
  • Зальцбург (Австрія)
  • Локомотив (Росія)

Група В

  • Реал Мадрид (Іспанія)
  • Шахтар Донецьк (Україна)
  • Інтер (Італія)
  • Боруссія Менхенгладбах (Німеччина)

Група С

  • Порту (Португалія)
  • Манчестер Сіті (Англія)
  • Олімпіакос (Греція)
  • Марсель (Франція)

Група D

  • Ліверпуль (Англія)
  • Аякс (Нідерланди)
  • Аталанта (Італія)
  • Мідтьюлланн (Данія)

Група E

  • Севілья (Іспанія)
  • Челсі (Англія)
  • Краснодар (Росія)
  • Ренн (Франція)

Група F

  • Зеніт (Росія)
  • Боруссія Дортмунд (Німеччина)
  • Лаціо (Італія)
  • Брюгге (Бельгія)

Група G

  • Ювентус (Італія)
  • Барселона (Іспанія)
  • Динамо Київ (Україна)
  • Ференцварош (Угорщина)

Група H

  • ПСЖ (Франція)
  • Манчестер Юнайтед (Англія)
  • РБ Лейпциг (Німеччина)
  • Істанбул Башакшехір (Туреччина)

Перший тур групового етапу Ліги чемпіонів запланований на 20-21 жовтня, а заключний – на 8-9 грудня поточного року.

Фінал турніру має відбутися у Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка у суботу, 29 травня 2021 року. Чинним чемпіоном турніру є мюнхенська Баварія, яка у фіналі у Лісабоні мінімально обіграла французький ПСЖ з рахунком 1:0.

Джерело: УЄФА

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