Обійшли Шотландію та Туреччину: Україна піднялася у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Київське Динамо завдяки перемозі над бельгійським Гентом у другому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, а також виходу до групового етапу турніру, допомогло Україні покращити становище у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

За перемогу над буйволами динамівці набрали 5 очок – один за саму перемогу та чотири бонусних очки за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів. Всього кияни набрали у поточному сезоні вже 7,5 бали у скарбничку країни.

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Нині в України 14 очок за поточний євросезон – 7,5 принесли кияни, чотири очки отримав донецький Шахтар за вихід до групового етапу ЛЧ, два очки у Колоса та 0,5 бонусних отримала чернігівська Десна, луганська Зоря, яка стартує у груповому етапі Ліги Європи, поки немає очок.

Якщо розділити 14 бонусних очок на п’ять команд-представників від України то в сумі отримаємо 2,800 бали. Якщо враховувати лише поточний, то ми йдемо восьмими у таблиці.

У п’ятирічному рейтингу УЄФА Україна піднялася на 11 позицію, обігнавши Шотландію та Туреччину. Від Австрії, яка йде десятою, відставання складає 1,025 бали, але їх можна надолужити восени за рахунок вдалих виступів наших трьох клубів.

Боротьба у таблиці коефіцієнтів за 8-13 місця:

8. Бельгія — ЛЧ: Брюгге. ЛЄ: Гент, Антверпен, Стандард (кваліфікація), Шарлеруа (кваліфікація);

9. Нідерланди — ЛЧ: Аякс. ЛЄ: АЗ Алкмаар, Фейєноорд, ПСВ (кваліфікація);

10. Австрія — ЛЧ: Зальцбург (кваліфікація). ЛЄ: Вольфсбергер, Рапід, ЛАСК (кваліфікація);

ЛЧ: Зальцбург (кваліфікація). ЛЄ: Вольфсбергер, Рапід, ЛАСК (кваліфікація); 11. Україна — ЛЧ: Шахтар, Динамо Київ. ЛЄ: Зоря Луганськ;

ЛЧ: Шахтар, Динамо Київ. ЛЄ: Зоря Луганськ; 12. Туреччина — ЛЧ: Істанбул Бешакшехір. ЛЄ: Сівасспор, Галатасарай (кваліфікація);

13. Шотландія — ЛЧ: (завершили виступи). ЛЄ: Селтік (кваліфікація), Рейнджерс (кваліфікація).

Цікаво, що за три матчі під керівництвом Мірчи Луческу київський клуб набрав більший єврокоефіцієнт, аніж за цілий минулий сезон. У попередньому розіграші Динамо набрало 7,5 очок (1,5 бала до таблиці коефіцієнтів країни), що на одне очко менше, аніж є зараз. Тоді кияни провалили спершу відбір ЛЧ, а потім і груповий етап Ліги Європи.

Фото: FC Dynamo Kyiv