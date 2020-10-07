Франція та Україна зійдуться на стадіоні Стад де Франс у Сен-Дені в рамках товариського матчу.

Це буде десята очна зустріч команд, в яких французька команда п’ять разів святкувала перемогу, тричі збірні розписали нічию і один раз тріумфували синьо-жовті – це було у 2013 році в рамках матчу відбору на чемпіонат світу 2014 року.

Читайте: Шовковського внесли до заявки на матч Франція — Україна

На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами зустрічі є підопічні Дід’є Дешама. На перемогу Франції приймають ставки з коефіцієнтом 1.19. Успіх української команди оцінюють в 16.5. Нічийний результат зустрічі — 7.50.

У цьому спарингу Андрій Шевченко не дорахується більшої частини своїх основних гравців – половина у лазаретах з травмами (Буяльский, Супряга, Кривцов, Коноплянка, Зінченко та Болбат), а іншу скосив коронавірус (Степаненко, Пятов, Лунін та Паньків). Через спалах коронавірусу у Шахтарі – усі футболісти на самоізоляції і зможуть приєднатися до національної команди лише на матчі Ліги націй, за умови другого негативного тесту на Covid-19.

Оскільки у збірній залишився лише один здоровий воротар Георгій Бущан, то у заявку на матч із французами довелося заявити 45-річного Олександра Шовковського.

Французька збірна обійшлася малими “коронавірусними жертвами” – через позитивний тест табір покинув захисник Ліона Лео Дюбуа, а замість нього викликали гравця мадридського Реала Ферлана Менді.

Зустріч у Сен-Дені довірили судити латвійській бригаді арбітрів на чолі з Андрісом Трейманісом. Йому допомагатимуть його співвітчизники Харальдс Гудерманіс та Алексейс Спасьєніковс. Четвертий арбітр матчу – Александрс Голубевс.

Текстова онлайн-трансляція матчу Франція – Україна розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.10.