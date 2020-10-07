Помічник головного тренера збірної України з футболу Олександр Шовковський потрапив до заявки на товариський матч проти команди Франції, який відбудеться 7 жовтня у Сен-Дені на стадіоні Стад де Франс.

Шовковського внесли до заявки, оскільки раніше два голкіпери національної команди Андрій Лунін та Юрій Паньків здали позитивні тести на Covid-19 і у розпорядженні Андрія Шевченка залишився один воротар Георгій Бущан.

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В УАФ наголошують, що тренерський штаб не розглядає Шовковського як обов’язкового учасника матчу з командою Франції. Його допомога знадобиться, якщо Бущан здасть позитивний тест або зазнає ушкодження під час гри.

Регламент УЄФА дозволяє включати до списку учасників матчу гравців, які не мають професійного контракту із жодним клубом, але є громадянами країни, яку представляє збірна.

Заявка збірної України на матч з Францією:

Воротарі: Бущан, Шовковський;

Бущан, Шовковський; Захисники: Соболь, Пластун, Забарний, Конопля, Міколенко, Михайличенко, Макаренко, Караваєв, Чеберко;

Соболь, Пластун, Забарний, Конопля, Міколенко, Михайличенко, Макаренко, Караваєв, Чеберко; Півзахисники: Сидорчук, Ярмоленко, Малиновський, Шапаренко, Зубков, Харатін, Циганков, Шепелєв, Безус;

Сидорчук, Ярмоленко, Малиновський, Шапаренко, Зубков, Харатін, Циганков, Шепелєв, Безус; Нападники: Яремчук.

45-річний Шовковський завершив професійну кар’єру гравця у грудні 2016 року. За збірну України він провів 92 матчі.

Результати сьогоднішніх контрольних тестів на коронавірус очікуються близько 16.00 за київським часом.

Коронавірус у збірній Франції

Захисник футбольного клубу Ліон та збірної Франції Лео Дюбуа здав позитивний тест на Covid-19 перед товариською грою проти України.

Замість нього Дід’є Дешам екстрено викликав захисника мадридського Реала Ферлана Менді.

Фото: Павло Курбанов, УАФ