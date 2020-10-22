Чи відбудеться матч Шахтар — Інтер із глядачами – відповідь МОЗ

Донецький Шахтар прийматиме міланський Інтер 27 жовтня у києві на стадіоні НСК Олімпійський в рамках матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21.

Офіційний сайт гірників повідомив, що Міністерство охорони здоров’я України дозволило провести гру з вболівальниками на трибунах.

— За результатами здійсненого аналізу епідемічної ситуації, протиепідемічних заходів, що проводяться в регіонах України, досвіду європейських країн, які розпочали допуск глядачів на футбольні поєдинки, МОЗ України вважає можливим залучення глядачів на матч Ліги чемпіонів Шахтар – Інтер.

Заповненість спортивної арени повинна бути не більшою ніж 15% від загальної місткості НСК Олімпійського. Також приймаюча сторона повинна строго дотримуватися усіх протиепідемічних заходів.

Шахтар також повідомив, що інформація щодо квитків на матч з нерадзуррі з’явиться найближчим часом.

Читайте: Мадрид перетворили у попіл: огляд іспанської преси після матчу Реал – Шахтар

У турнірній таблиці квартету В Шахтар має три пункти і посідає першу сходинку після стартового туру. Мілан та Боруссія із Менхенгладбаха розписали нічию 2:2 і відповідно мають по одному очку. Замикає турнірну таблицю групи мадридський Реал, який поки що не набрав очок.

Шахтар обіграв Реал

Гірники у першому таймі забили господарям поля у першому таймі три м’ячі. Після перерви Реал зумів відіграти два м’ячі, але все ж зазнав поразки.

Це третя поспіль поразка Реала у єврокубках – подібного не траплялося із галактикос ще з 1981 року.