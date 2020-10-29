Сьома ракетка світу Александр Зверєв опинився в епіцентрі скандалу після того, як дві його колишні дівчини з різницею у декілька годин заявили про не найкращі вчинки з боку німецького тенісиста.
Колишня російська тенісистка, а нині модель Ольга Шарипова розповіла, що була жертвою домашнього насильства. За її словами, 23-річний німецький спортсмен бив її головою об стіну та душив.
— Мене били і більше я не мовчатиму. Я була жертвою домашнього насильства! Вперше це сталося на початку відносин після сварка. Мене вдарили головою об стіну з такою силою, що я сіла на підлогу, – написала дівчина на своїй сторінці в Instagram.
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МЕНЯ БИЛИ И БОЛЬШЕ НЕ БУДУ МОЛЧАТЬ. Я сейчас хочу рассказать одну очень личную и очень тяжелую для меня историю, которую я уже пережила и оставила в прошлом. Пишу я это, чтобы девушки, которые находятся или находились в такой же ситуации не чувствовали себя одинокими и нашли в себе силы жить дальше. Я была жертвой домашнего насилия! Первый раз это случилось в начале отношений, была ссора и меня ударили головой об стену с такой силой, что я села на пол. Что было дальше? Меня обвинили в том, что это я поднимаю руку.. человек, который секунду назад меня ударил стоял и кричал на меня, за что ударил не он, а я. Как это возможно? Почему я сразу не ушла? Почему простила? На эти вопросы , я правда не могу дать ответы. Я любила. Искренне любила и хотела быть с этим человеком, мне казалось , что это всего лишь ошибка, которую мы вместе исправим и оставим в прошлом. Но единственное , что стоило оставить в прошлом- это эти отношения. В августе прошлого года я побитая выбежала из гостиницы босиком. Я стояла на улице Нью-Йорка и не знала куда мне идти и что делать. Меня пытались задушить подушкой, ударили головой об стену, скручивали руки и в тот момент я действительно боялась за свою жизнь. Это была уже далеко не первая и не последняя ситуация, когда в отношениях на меня подняли руку. Она была самая страшная, потому что в какие-то моменты я не могла дышать. Честно, то время я вспоминаю с трудом, потому что тогда не было никаких красок жизни, один туман и непонимание происходящего. Я была другим человеком, верила в любовь и пыталась ее сохранить. Но люди не меняются, как показывает время. Отношения с абьюзером это сейчас не новость. Но когда ты в них находишься, тебе очень сложно из них выйти. Как из них вышла я? Это отдельная история, которую я расскажу чуть позже. Потому что я больше не буду молчать. Потому что эта тема, о которой нужно говорить. И я больше не боюсь. #янебоюсь
Дівчина також розповіла, що у серпні 2019 року вона босоніж вибігла із готелю у Нью-Йорку після того, як її намагалися задушити подушкою, закручували руки.
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У своїй публікації Шарипова не вказала імені чоловіка, але під час інтерв’ю з кореспондентом видання Чемпіонат.com підтвердила, що мова йде про тенісиста Алекса Зверєва.
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Шанувальники тенісиста звинуватили дівчину у тому, що вона обмовляє свого колишнього хлопця, щоб збільшити свою популярність. Втім Ольга доповнила свою історію подробицями заявивши, що побиття відбулося напередодні минулорічного US Open, коли вона пізно повернулася з прогулянки Нью-Йорком з дружиною тенісиста Данила Медвєдєва.
Про стосунки Зверєва та Шарипової стало відомо у грудні 2018 року. У квітні 2019 року вони розійшлися, але через кілька місяців поновили свої стосунки. Коли саме пара розійшлася вдруге – невідомо.
Подвійний удар по Зверєву
З різницею у кілька годин інша колишня дівчина тенісиста німецька модель Бренда Патеа заявила, що вагітна від тенісиста.
Дівчина заявила, що не має жодних претензій до Александра і збирається самостійно виховувати майбутню дитину.
— Я на 20 тижні вагітності і чекаю дитину від Алекса. Я зроблю все, щоб дитина росла у гармонійному середовищі, – зазначила модель.
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За її словами, причиною розставання з тенісистом стали різні погляди на життя і неготовність Патеа до ритму життя професійного спортсмена.
Поточний рік у кар’єрі Олександра – один із найуспішніших: він виграв два турніри ATP у Кельні, дійшов до фіналу US Open та півфіналу Australian Open. Попереду у Звєрєва Підсумковий турнір ATP у Лондоні, де йому доведеться відповідати на незручні питання щодо свого особистого життя.