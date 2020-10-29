Сьома ракетка світу Александр Зверєв опинився в епіцентрі скандалу після того, як дві його колишні дівчини з різницею у декілька годин заявили про не найкращі вчинки з боку німецького тенісиста.

Колишня російська тенісистка, а нині модель Ольга Шарипова розповіла, що була жертвою домашнього насильства. За її словами, 23-річний німецький спортсмен бив її головою об стіну та душив.

— Мене били і більше я не мовчатиму. Я була жертвою домашнього насильства! Вперше це сталося на початку відносин після сварка. Мене вдарили головою об стіну з такою силою, що я сіла на підлогу, – написала дівчина на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина також розповіла, що у серпні 2019 року вона босоніж вибігла із готелю у Нью-Йорку після того, як її намагалися задушити подушкою, закручували руки.

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У своїй публікації Шарипова не вказала імені чоловіка, але під час інтерв’ю з кореспондентом видання Чемпіонат.com підтвердила, що мова йде про тенісиста Алекса Зверєва.

View this post on Instagram A post shared by crazy Olya (@olyasharypova) on Dec 2, 2018 at 7:10am PST

Шанувальники тенісиста звинуватили дівчину у тому, що вона обмовляє свого колишнього хлопця, щоб збільшити свою популярність. Втім Ольга доповнила свою історію подробицями заявивши, що побиття відбулося напередодні минулорічного US Open, коли вона пізно повернулася з прогулянки Нью-Йорком з дружиною тенісиста Данила Медвєдєва.

Про стосунки Зверєва та Шарипової стало відомо у грудні 2018 року. У квітні 2019 року вони розійшлися, але через кілька місяців поновили свої стосунки. Коли саме пара розійшлася вдруге – невідомо.

Подвійний удар по Зверєву

З різницею у кілька годин інша колишня дівчина тенісиста німецька модель Бренда Патеа заявила, що вагітна від тенісиста.

Дівчина заявила, що не має жодних претензій до Александра і збирається самостійно виховувати майбутню дитину.

— Я на 20 тижні вагітності і чекаю дитину від Алекса. Я зроблю все, щоб дитина росла у гармонійному середовищі, – зазначила модель.

View this post on Instagram A post shared by Brenda (@brendapatea) on Oct 28, 2020 at 10:00am PDT

За її словами, причиною розставання з тенісистом стали різні погляди на життя і неготовність Патеа до ритму життя професійного спортсмена.

Поточний рік у кар’єрі Олександра – один із найуспішніших: він виграв два турніри ATP у Кельні, дійшов до фіналу US Open та півфіналу Australian Open. Попереду у Звєрєва Підсумковий турнір ATP у Лондоні, де йому доведеться відповідати на незручні питання щодо свого особистого життя.