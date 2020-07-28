PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Екс-чемпіона НФЛ визнали винним у зґвалтуванні людини з інвалідністю

Колишній гравець Сан-Франциско Форті Найнерс Дана Стаблфілд визнаний винним у зґвалтуванні.

Відповідне рішення суд округу Санта-Клара оголосив після дев’яти місяців судового розгляду та через п’ять років після того, як жінка з інвалідністю повідомила про зґвалтування у 2015 році.

Читайте: В Англії футболіста засудили до довічного за зґвалтування та вбивство подруги

Сторона обвинувачення заявила, що Стаблфілд  заманив у свій будинок у Морган Хілл, штат Каліфорнія, 9 квітня 2015 року 31-річну жінку під приводом роботи няні для своїх дітей. Дана зв’язався з жінкою через сайт з пошуку нянь та запросив на співбесіду.

Співбесіда тривала 20 хвилин, але згодом жінка отримала від спортсмена повідомлення, що він готовий заплатити їй за витрачений час і жінка повернулася у його будинок. Стаблфілд її зґвалтував, дав їй $80 та відпустив.

Жінка відразу пішла до відділку поліції та повідомила про зґвалтування. Гроші вона також віддала поліцейським.

За результатами експертизи, ДНК Стабфілда співпало зі зразками, які взяли у жінки.

Суд присяжних визнав Стабфілда винним у зґвалтуванні із застосуванням сили. Також у суді зазначили, що підсудний погрожував пістолетом жінці. Чоловіку загрожує 15 років за ґратами.

Захист Дани аргументував, що зґвалтування не було і жінка добровільно погодилася на секс. Адвокати Стабфілда будуть домагатися нового судового розгляду.

Дана Стаблфілд виграв Супербоул 1995 року разом із Сан-Франциско Форті Найнерс, обігравши у фінальній грі НФЛ Сан-Дієго Чарджерс з рахунком 49:26.

Футболіста НФЛ звинуватили у зґвалтуванні тренера

Футболіста Нью-Інгленд Петріотс Антоніо Брауна звинуватили у зґвалтуванні свого персонального тренера Брітні Тейлор. Спершу він двічі домагався жінку у червні 2017 року та у травні 2018 року.

За словами Тейлор, у 2017 році Браун її поцілував без згоди, а потім коли вони разом дивилися програму на релігійну тематику, він почав мастурбувати.

Сам Браун заявив, що секс між ними був за обопільною згодою.

Джерело: ESPN

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх