Колишній гравець Сан-Франциско Форті Найнерс Дана Стаблфілд визнаний винним у зґвалтуванні.

Відповідне рішення суд округу Санта-Клара оголосив після дев’яти місяців судового розгляду та через п’ять років після того, як жінка з інвалідністю повідомила про зґвалтування у 2015 році.

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Сторона обвинувачення заявила, що Стаблфілд заманив у свій будинок у Морган Хілл, штат Каліфорнія, 9 квітня 2015 року 31-річну жінку під приводом роботи няні для своїх дітей. Дана зв’язався з жінкою через сайт з пошуку нянь та запросив на співбесіду.

Співбесіда тривала 20 хвилин, але згодом жінка отримала від спортсмена повідомлення, що він готовий заплатити їй за витрачений час і жінка повернулася у його будинок. Стаблфілд її зґвалтував, дав їй $80 та відпустив.

Жінка відразу пішла до відділку поліції та повідомила про зґвалтування. Гроші вона також віддала поліцейським.

Dana Stubblefield, ex-49ers star, convicted of raping ‘mentally delayed’ woman https://t.co/eSI3K23Z6E pic.twitter.com/8KsIr5gZWy — New York Post (@nypost) July 28, 2020

За результатами експертизи, ДНК Стабфілда співпало зі зразками, які взяли у жінки.

Суд присяжних визнав Стабфілда винним у зґвалтуванні із застосуванням сили. Також у суді зазначили, що підсудний погрожував пістолетом жінці. Чоловіку загрожує 15 років за ґратами.

Захист Дани аргументував, що зґвалтування не було і жінка добровільно погодилася на секс. Адвокати Стабфілда будуть домагатися нового судового розгляду.

Дана Стаблфілд виграв Супербоул 1995 року разом із Сан-Франциско Форті Найнерс, обігравши у фінальній грі НФЛ Сан-Дієго Чарджерс з рахунком 49:26.

Футболіста НФЛ звинуватили у зґвалтуванні тренера

Футболіста Нью-Інгленд Петріотс Антоніо Брауна звинуватили у зґвалтуванні свого персонального тренера Брітні Тейлор. Спершу він двічі домагався жінку у червні 2017 року та у травні 2018 року.