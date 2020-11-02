Захисник київського Динамо Олександр Сирота розповів про тренування у клубі під керівництвом головного тренера Мірчи Луческу.

— З приходом Містера наші тренування стали коротшими, але дуже інтенсивними. А ось перерви може не бути між вправами. Дуже важко, тому після тренування треба лишатися, щоб відновитися. Тим більше, що у нас такий графік – щотри дні – гра. Також ми більше часу стали проводити на тренувальній базі, – розповів 20-річний футболіст.

Сирота додав, що через молодий вік відновлення після тренувань проходять швидко.

Читайте: Я впевнений, що ми можемо далеко зайти: Караваєв про очікування від Євро-2021

Футболіст також пригадав свій перший виклик до лав збірної України після матчу за Суперкубок.

— Після матчу за Суперкубок до роздягальні зайшов Суркіс, щоб усіх привітати. Я знав, що у мене попереду два вихідні дні перед від’їздом до збірної U-21. Але Вадим, перекладач, який у збірній працює адміністратором каже, що завтра я їду в аеропорт з національною збірною. У мене була довга пауза, бо не до кінця розумів. А коли приїхав додому, то був шок, – згадує Олександр.

Також Сирота поділився першими враженнями від перебування у таборі синьо-жовтих.

— Я був здивований, що там колектив, всі разом. У збірній немає такого, що хтось дивиться звисока на молодих. Там всі дуже класні хлопці.

4 листопада київське Динамо в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів зустрінеться на Камп Ноу з каталонською Барселоною. Але до гри з каталонцями біло-сині підходять із суттєвими втратами через коронавірус. До інфікованих Бущана, Міколенка та Бойка додалися ще п’ять гравців.

Фото: Денис Руденко