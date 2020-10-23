Захисник київського Динамо Олександр Караваєв поділився очікування від чемпіонату Європи з футболу, який перенесли на 2021 рік.

— Не хочу прогнозувати, але думки лише позитивні, схожі на ті, що були на відбірковому етапі до Євро-2020, коли ми грали проти Португалії. Перед виходом на поле у нас мало хто вірив і ніхто не думав, що посядемо перше місце. На Євро-2021 у нас має все вийти, головне нічого не змінювати. Я впевнений, що ми можемо далеко зайти, – сказав футболіст.

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Також гравець розповів про атмосферу у національній команді.

— Футболіст має без запізнень, не порушуючи режим, прибути на тренування та теорію. Якщо треба відпроситися з табору збірною, то ти можеш спокійно розповісти про свою проблему тренеру і Андрій Миколайович увійде у становище. У цьому плані між гравцями та тренерами є здорова комунікація та взаєморозуміння. У збірній ніхто нікому палки в колеса не вставляє, якщо у когось щось не виходить, то інші радо тобі допоможуть, – розповів Караваєв.

28-річний Караваєв зізнався, що хоче подовше пограти у футбол, бо отримує від нього задоволення.

— Це моє життя. Я впевнений у собі, своїх силах та здоров’ї. Я не веду якийсь спосіб життя, який заважає мені грати у футбол. Якщо настане день, коли нізвідки буде брати енергію, настрій, емоції – це буде для мене найгірше. Хочеться, щоб футбол у моєму житті тривав якомога довше, – зізнався Олександр.

Також спортсмен розповів, чим живе окрім футболу.

— У мене на першому місці сім’я. Мої рідні та сімейний затишок – більше для мене не треба. Це не дорогі речі, поїздки, машини, квартири. Добробут звісно має бути, щоб ти існував і не бідував, але коли ти знаєш, що твої рідні здорові, живі – це найпозитивніші емоції. У цьому я черпаю енергію.

Олександр Караваєв став гравцем київського Динамо у червні 2019 року, підписавши контракт на чотири роки. Футболіст перейшов з луганської Зорі.