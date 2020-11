Форвард мадридського Атлетіко Луїс Суарес отримав унікальну жовту картку у матчі проти російського Локомотива у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

У середині першої половини зустрічі хавбек матрацників Ектор Еррера зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Французький рефері Бена Бастьян звернувся за допомогою до відеоасистентів та пішов дивитися монітор VAR.

Уругвайський форвард пішов за арбітром та підглядав у монітор VAR епізод з Еррерою. Бастьєн не пробачив таку нахабність Суареса та покарав гравця жовтою карткою за неспортивну поведінку.

Gotta love @LuisSuarez9 having a cheeky look at the VAR monitor

⁣⁣⁣

@andrewbwiese pic.twitter.com/RJPa2HeoRH

— 433 (@433) November 3, 2020