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Факти / Спорт

Підглядав у монітор VAR: футболіста Атлетіко Суареса покарали за нахабність

Форвард мадридського Атлетіко Луїс Суарес отримав унікальну жовту картку у матчі проти російського Локомотива у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

У середині першої половини зустрічі хавбек матрацників Ектор Еррера зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Французький рефері Бена Бастьян звернувся за допомогою до відеоасистентів та пішов дивитися монітор VAR.

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Уругвайський форвард пішов за арбітром та підглядав у монітор VAR епізод з Еррерою. Бастьєн не пробачив таку нахабність Суареса та покарав гравця жовтою карткою за неспортивну поведінку.

Також рефері призначив пенальті у ворота підопічних Дієго Сімеоне, який реалізував півзахисник Антон Міранчук. За Атлетіко на 18-й хвилині відзначився Хосе Хіменес, а сам матч завершився нічиєю 1:1.

У турнірній таблиці квартету А лідером є мюнхенська Баварія, яка має дев’ять очок. Слідом розташувався Атлетіко (4).

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Фото: Getty Images

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