Вибухи у Києві 21 листопада пролунали під час ранкової ракетної атаки Росії.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Вибухи у Києві 21 листопада: що відомо

Вранці 21 листопада російські війська здійснили ракетну атаку на Київ. У Подільському районі столиці внаслідок удару загорілися два приватні житлові будинки.

Зараз дивляться

Близько 05:38 моніторингові канали зафіксували повітряну ціль, яка рухалася в напрямку Києва.

Згодом з’явилися повідомлення про можливі пуски ракет типу Іскандер із Брянської області РФ.

Також моніторингові канали припускали, що російські війська могли застосувати надзвукову ракету 3М55 Онікс. Однак офіційного підтвердження типу застосованого озброєння наразі немає.

За інформацією КМВА, на місці пожеж у Подільському районі працюють екстрені служби.

Остаточні наслідки вибухів у Києві 21 листопада уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 732-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.