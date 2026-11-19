Для багатьох українських пенсіонерів пенсія є основним джерелом доходу. На ці кошти потрібно придбати продукти, ліки, оплатити комунальні послуги та покрити інші щоденні витрати. За таких умов навіть невеликі доплати або додаткова фінансова допомога мають значення для людей старшого віку.

Факти ICTV з’ясували, якими будуть пенсії з 1 грудня 2026 року, чи готує Пенсійний фонд новий перерахунок, хто з пенсіонерів може розраховувати на додаткові виплати та яку процедуру необхідно пройти до завершення року.

Пенсії з 1 грудня: що зміниться

Грудень не передбачає чергового етапу загальної індексації. Останній масштабний перегляд пенсійних виплат відбувся навесні: з 1 березня 2026 року їх проіндексували на 12,1%. Підставою стала постанова № 236.

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Підвищення розраховували індивідуально, застосовуючи коефіцієнт 1,121 до визначених законодавством складових пенсії. Мінімальна сума збільшення становила 100 грн, максимальна 2 595 грн.

Відтоді для окремих груп одержувачів відбувалися спеціальні перерахунки, однак нового загального підвищення з грудня не анонсовано. Тобто сама зміна календарного місяця не стане підставою для збільшення пенсії.

Скільки отримуватимуть пенсіонери у грудні

Розмір мінімального пенсійного забезпечення залежить не лише від віку людини. Значення мають також страховий стаж, наявність роботи та категорія, до якої належить одержувач.

Для непрацюючих пенсіонерів у 2026 році передбачені такі мінімальні рівні виплат:

4 213 грн — для громадян віком від 65 років із повним страховим стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), а також для пенсіонерів від 80 років, якщо вони мають не менше ніж 20 років стажу для жінок і 25 років для чоловіків;

4 050 грн — для людей віком від 70 до 80 років за наявності необхідного страхового стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків);

3 725 грн — для пенсіонерів молодше 70 років із необхідним стажем та людей з інвалідністю I групи;

3 406 грн — для інших непрацюючих пенсіонерів, які мають право на відповідне мінімальне пенсійне забезпечення.

Якщо людина не накопичила необхідної кількості років страхового стажу, гарантована сума може визначатися з урахуванням фактично набутого стажу. Тому пенсіонери одного віку не обов’язково отримуватимуть однакові виплати.

Також окремі гарантії передбачені для громадян, які мають інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для них мінімальні пенсійні виплати залежать від групи інвалідності та становлять:

I група — 11 041,85 грн;

II група — 8 838,60 грн;

III група — 6 808,95 грн.

Пенсії з 1 грудня: кому підвищать

Одна з можливостей збільшити щомісячну виплату без проведення загальної індексації — досягнення пенсіонером певного віку. Для громадян, яким виповнилося 70, 75 або 80 років, передбачені спеціальні компенсаційні надбавки.

Пенсійний фонд нараховує їх автоматично, якщо виконані встановлені умови. Звертатися із заявою лише через досягнення відповідного віку не потрібно.

Максимальні розміри таких доплат у 2026 році:

300 грн — для пенсіонерів віком від 70 до 75 років;

456 грн — від 75 до 80 років;

570 грн — від 80 років.

Однак отримати повну суму можуть не всі. Основна умова — загальний розмір пенсійної виплати з урахуванням компенсації не повинен перевищувати 10 340,35 грн.

Враховуйте принцип переходу між віковими категоріями. Після 75-річчя загальна компенсація становить до 456 грн, а не 300 грн плюс ще 456 грн. Після досягнення 80 років її розмір збільшується до 570 грн.

Отже, у грудні додаткові кошти отримають пенсіонери, які саме в цьому місяці набудуть права на вікову надбавку. Для інших одержувачів її розмір залишиться незмінним, якщо не зміняться обставини, що впливають на виплату.

Перерахунок пенсій з 1 грудня для працюючих пенсіонерів

Окремий порядок перерахунку діє для громадян, які після виходу на пенсію залишаються працевлаштованими. Їхні виплати переглядають з урахуванням додаткового страхового стажу, а за визначених умов — і заробітної плати.

Попередній автоматичний перерахунок для цієї категорії відбувся 1 квітня 2026 року. Право на нього мали пенсіонери, які після призначення пенсії або попереднього перегляду виплат накопичили щонайменше 24 місяці страхового стажу.

Також перерахунок проводять, якщо після попереднього призначення або перегляду пенсії минуло два роки, навіть коли за цей період людина набула менше ніж 24 місяці стажу.

У деяких випадках до розрахунку включають додаткові відомості про заробіток. Це залежить від того, чи є такий варіант вигіднішим для пенсіонера.

Пенсії з 1 грудня: кому потрібно пройти ідентифікацію до кінця року

Окреме питання, на яке Пенсійний фонд звернув увагу в роз’ясненнях, — підтвердження особи одержувачів пенсій та страхових виплат. До 31 грудня 2026 року цю процедуру мають пройти громадяни, які належать до двох категорій:

отримувачі виплат, які тимчасово проживають за межами України;

пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

Вимога передбачає щорічне підтвердження особи. Якщо людина не виконає її у встановлений термін, виплату можуть призупинити до проходження необхідної процедури.

Як пройти фізичну ідентифікацію пенсіонерів у грудні

Для підтвердження особи не обов’язково їхати до Пенсійного фонду.

Передбачено декілька способів ідентифікації:

особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ, незалежно від зареєстрованого місця проживання;

у відділенні уповноваженого банку;

дистанційно під час відеоконференції з працівником Пенсійного фонду;

через Дія.Підпис (Дія ID);

у закордонній дипломатичній установі України для тих, хто перебуває за кордоном.

Щоб пройти процедуру через відеозв’язок, потрібно заздалегідь подати заявку через сервіс вебпорталу ПФУ Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку.

Записатися також можна через контакт-центр за номерами 0 800 503 753, (044) 281-08-70 та (044) 281-08-71.

Під час відеоконференції спеціаліст попросить показати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та відповісти на запитання. Для реєстрації на таку процедуру електронний підпис не потрібен.

Українці, які перебувають за кордоном, можуть звернутися до дипломатичної установи України та отримати документальне підтвердження. Після цього документ разом із заявою про поновлення виплат та іншими необхідними матеріалами потрібно передати до ПФУ. Це можна зробити поштою або через електронний портал, використовуючи кваліфікований електронний підпис.

Перевірити, чи зарахував Пенсійний фонд проходження процедури, можна в особистому кабінеті на вебпорталі установи. Для цього існує сервіс Моя ідентифікація, який також доступний у мобільному застосунку ПФУ.

Виняток передбачений для громадян, які виїхали з окупованих територій на підконтрольну Україні територію. Щоб не проходити щорічну фізичну ідентифікацію, вони мають повідомити Пенсійний фонд про фактичне місце проживання та перевести виплату пенсії або страхових коштів за новою адресою.

Ба більше, таким одержувачам необхідно повідомити ПФУ, що вони не отримують пенсійних чи страхових виплат від відповідних органів Російської Федерації. Якщо людина вже подавала таке повідомлення, повторно надсилати його не потрібно.

Що варто знати про пенсії в Україні у грудні

Останній місяць 2026 року не принесе загального перерахунку пенсій, проте для окремих громадян суми виплат зміняться через досягнення відповідного віку або виникнення права на інші передбачені законодавством доплати.

Решта пенсіонерів отримуватимуть кошти за чинними розрахунками, з урахуванням березневої індексації та встановлених державних гарантій.

Проте громадянам, які проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, важливо не відкладати фізичну ідентифікацію та пройти її до 31 грудня 2026 року.

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