Канадський актор Райян Рейнольдс та його колега по цеху американець Роб МакЕлхенні стали власниками валійського футбольного клубу Рексем, що був заснований 156 років тому.

Рексем офіційно оголосив, що голівудські зірки стали власниками клубу. Їхні кандидатури підтримали 95% фанатів, котрі з 2011 року ухвалюють ключові рішення у діяльності клубу.

Про те, що американські актори мають бажання придбати клуб з п’ятого дивізіону Англії стало відомо на початку листопада. На онлайн-зустрічі із фанатами клубу Рейнольдс та МакЕлхенні провели 30-хвилинну презентацію бачення майбутнього клубу.

Wrexham Is The Name. @Wrexham_AFC pic.twitter.com/V2ary5X41D

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 16, 2020