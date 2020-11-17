Канадський актор Райян Рейнольдс та його колега по цеху американець Роб МакЕлхенні стали власниками валійського футбольного клубу Рексем, що був заснований 156 років тому.

Рексем офіційно оголосив, що голівудські зірки стали власниками клубу. Їхні кандидатури підтримали 95% фанатів, котрі з 2011 року ухвалюють ключові рішення у діяльності клубу.

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Про те, що американські актори мають бажання придбати клуб з п’ятого дивізіону Англії стало відомо на початку листопада. На онлайн-зустрічі із фанатами клубу Рейнольдс та МакЕлхенні провели 30-хвилинну презентацію бачення майбутнього клубу.

— Рексем є третім найстарішим клубом планети. Ми хочемо, щоб Рексем став глобальною силою. Наша мета полягає в тому, щоб стати частиною історії Рексема, а не Рексем став нашою, – заявив Рейнольдс.

Голлівудські зірки пообіцяли вкласти в інфраструктуру клубу та нових гравців €2,2 млн. Також нові власники хочуть модернізувати стадіон Рексема та чим швидше повернути клуб до Футбольної ліги, яка включає в себе Чемпіоншип, Лігу 1 та Лігу 2.

Актор Раян Рейнольдс відомий за фільмами Код доступу Кейптаун, Тілоохоронець кілера, Дедпул, Пропозиція, Покемон. Детектив Пікачу тощо. МакЕлхенні принесла славу роль Рональда МакДональда у телесеріалі У Філадельфії завжди сонячно.

Рексем – найстаріший клуб Вельсу

Футбольний клуб із однойменного містечка заснували ще у 1872 році і він є третім найстарішим футбольним клубом світу. Червоні дракони, як називають команду, виступають на стадіоні Рейскурс Граунд.

Також Рексем є першим клубом, який завоював Кубок Вельсу. Це сталося у 1877 році. У фіналі він переграв ФК Друідс.

Традиційними кольорами клубу є червоний та білий. У формі такого забарвлення команда вперше почала виступати у сезоні 1939/40, який перервався через війну.

Розквіт клубу припав на 1970-ті, коли Рексем пробився до Кубку володарів кубків. Зокрема, у сезоні-1975/76 дракони стали чвертьфіналістами цього турніру, що є найбільшим досягненням клубу на європейському рівні.

У 2004 році Рексем через борги оштрафували на 10 очок, що призвело до вильоту з Футбольної ліги (клуб опустився у Третій дивізіон).

У сезоні-2019/20 Національної ліги Англії (п’ятого дивізіону) Рексем фінішував на 19-й сходинці. У поточному сезоні після шести зіграних матчів Рексем має сім очок та посідає 14 місце у п’ятому дивізіоні.