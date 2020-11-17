Нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Маркус Рашфорд відкрив книжковий клуб, щоб прищепити дітям любов до читання книг.

23-річний футболіст об’єднався із Macmillan Children’s Books (MCB) та має намір пропагувати читання та грамотність серед дітей будь-якої соціальної ланки.

Рашфорд розповів, що у дитинстві його родина була змушена витрачати гроші на їжу, а тому коштів на книги не вистачало.

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В MCB наголосили, що основна увагу приділятиметься надходженню книг дітям із малозабезпечених сімей.

У червні Маркус Рашфорд добився від британського уряду скасувати їхнє рішення та повернути дітям безкоштовне харчування влітку. Спершу гравець опублікував у соцмережах звернення до парламенту Великої Британії, але на цьому не зупинився і виступив в ефірі на BBC та опублікував листа у колонці у газеті The Times.

Після цього кілька депутатів від Консервативної партії закликали переглянути своє рішення, а згодом його скасували.

Також гравець зумів зібрати близько €22 млн для постачання їжі через благодійну організацію Fareshare UK. За свою активну соціальну роботу футболіст став кавалером Ордену Британської імперії.

Фото: Marcus Rashford