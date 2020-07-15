Футболіст Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд стане наймолодшим в історії, хто отримає почесну ступінь Манчестерського університету.

22-річний форвард удостоївся такої честі з боку одного з найпрестижніших британських університетів за свою благодійну діяльність. Футболіст зарекомендував себе, як активний борець проти дитячої бідності.

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Почесна докторська ступінь є найвищою пошаною, яку можна отримати від університету. Раніше її удостоїлися такі легенди Манчестер Юнайтед, як сер Алекс Фергюсон та сер Боббі Чарлтон.

— Це день гордості для мене та моєї родини. Коли ти дивишся на великих людей, які раніше отримували докторську ступінь, це трохи тривожно. В нас попереду ще довгий шлях у боротьбі з дитячою бідністю, але отримати визнання від міста означає, що ми рухаємося у вірному напрямку. Дякую Манчестерському університету, – сказав Рашфорд.

У червні Рашфорд після кількох закликів зумів добитися від британського уряду забезпечить літній продовольчий фонд для малозабезпечених сімей в Англії. Спершу в уряді країни вирішили призупинити соціальну підтримку, але футболіст зумів переконати прем’єр-міністра Бориса Джонсона у зворотньому.

Згодом речник Джонсона заявив, що уряд виділить €133 млн (£120 млн) для літнього фонду харчування. Також гравець зумів зібрати близько €22 млн для постачання їжі через благодійну організацію Fareshare UK.

Такі рішучі дії у боротьбі з бідністю неабияк вразили президента та професора Манчестерського університету Дама Ненсі Ротвелла.

— Маркус – надзвичайний юнак з надзвичайним талантом і поривом, який виходить далеко за межі футбольного поля. Його робота у благодійності та його гучна кампанія допоможуть не лише величезній кількості молодих людей у ​​нашому місті, а й у всій країні. Ось чому університет радий зробити Маркуса нашим наймолодшим в історії отримувачем почесного ступеня, – сказав Ротвелл.

Манчестерський університет – є одним із найпрестижніших британських університетів. Він також входить до елітної Групи Расселла із 24 університетів Великої Британії. Цікаво, що конкурс на вступ до цього навчального закладу є найбільшим у Британії.

Джерело: Manchester United

Фото: Marcus Rashford