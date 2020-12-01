Шахтар Донецьк та Реал Мадрид зійдуться 1 грудня на стадіоні НСК Олімпійський у Києві у межах п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21.

Це буде четверта офіційна гра команд в історії. У першому турі групового етапу ЛЧ гірники у Мадриді здобули сенсаційну перемогу над галактикос із рахунком 3:2. В інших двох зустрічах фортуна була на боці королівського клубу.

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На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Зінедіна Зідана. На перемогу Реала приймають ставки з коефіцієнтом 1.45. Успіх українського клубу оцінюють в 6.80. Нічийний результат зустрічі — 5.10.

Зустріч у Києві довірили румунській бригаді арбітрів на чолі з рефері Овідіу Хацеганом. Йому допомагатимуть співвітчизники: Октавіан Шовре та Себастьян Георге. Четвертий арбітр матчу – Себастьян Колкеску. Арбітри VAR із Польщі – Павел Гіль та Марцин Борковскі.

Текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Реал Мадрид розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.55.