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Шахтар — Реал Мадрид – 2:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Шахтар — Реал Мадрид – 2:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Шахтар Донецьк та Реал Мадрид зійдуться 1 грудня на стадіоні НСК Олімпійський у Києві у межах п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21.

Це буде четверта офіційна гра команд в історії. У першому турі групового етапу ЛЧ гірники у Мадриді здобули сенсаційну перемогу над галактикос із рахунком 3:2. В інших двох зустрічах фортуна була на боці королівського клубу.

Читайте: Де дивитися Шахтар — Реал Мадрид у Лізі чемпіонів

На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Зінедіна Зідана. На перемогу Реала приймають ставки з коефіцієнтом 1.45. Успіх українського клубу оцінюють в 6.80. Нічийний результат зустрічі — 5.10.

Зустріч у Києві довірили румунській бригаді арбітрів на чолі з рефері Овідіу Хацеганом. Йому допомагатимуть співвітчизники: Октавіан Шовре та Себастьян Георге. Четвертий арбітр матчу – Себастьян Колкеску. Арбітри VAR із Польщі – Павел Гіль та Марцин Борковскі.

Текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Реал Мадрид розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.55.

З початку З кінця
Трансляція завершена
21:50 - 01 грудня
Кінець матчу

Усе! Арбітр дає фінальний свисток у зустрічі в Києві. Шахтар вдруге обіграє Реал. На цей раз з рахунком 2:0!

Спасибі, що були з нами!

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Х
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21:47 - 01 грудня

4 хвилини компенсував арбітр.

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Х
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21:46 - 01 грудня

Кроос від краю штрафного спробував закрутити м’яч у дальню дев’ятку, але перестарався.

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Х
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21:43 - 01 грудня

Васкес грубувато зіграв проти Соломона, але без картки.

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Х
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21:41 - 01 грудня
Заміна

Дентіньо отримав пошкодження і не зможе продовжити гру. Замість нього вийшов Фернанду. Також замість Коваленко в гру вступив Алан Патрік.

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Х
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21:38 - 01 грудня
ГООООООООООООООООЛ!

Соломон забиває другий м’яч Реалу! 2:0!

Гірники втекли в контратаку, Соломон отримав простір, дійшов до штрафної і пробив точно в ближній нижній кут воріт!

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Х
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21:36 - 01 грудня

Модрич сильно пробив, але на шляху м’яча став Вітао, перегородивши круглястому шлях до воріт гірників.

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Х
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21:32 - 01 грудня
Заміна

Потрійна заміна у Реала: Іско, Маріано і Вінісіус Жуніор з’явилися на полі замість Одегорда, Бензема і Родріго.

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21:31 - 01 грудня

Менді змістився в центр і пробив з-за меж штрафної – Трубін знову бездоганний!

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21:29 - 01 грудня
Заміна

Подвійна заміна від Каштру: замість Тайсона і Марлоса вийшли Соломон і Майкон.

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