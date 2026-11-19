Телевізор може працювати в оселі по кілька годин щодня, тому його споживання впливає на загальні витрати електроенергії. Кількість використаних кіловат залежить від діагоналі екрана, типу матриці, яскравості та тривалості перегляду.

Факти ICTV розповідають, скільки електроенергії споживає телевізор за годину, як розрахувати вартість його роботи та чи потрібно вимикати пристрій із розетки.

Скільки електроенергії споживає телевізор за годину

У середньому потужність сучасних телевізорів становить від 20 до 200 Вт і більше. Щоб розрахувати споживання, потрібно перевести вати в кіловати. Наприклад, телевізор потужністю 100 Вт за годину роботи використовує 0,1 кВт·год електроенергії.

Зараз дивляться

Кількість електроенергії, яку використовує телевізор, залежить від його характеристик та умов експлуатації. Насамперед значення мають діагональ екрана, тип матриці, технологія підсвічування та налаштування яскравості. Зазвичай моделі з більшим екраном потребують більше електроенергії, ніж компактні пристрої.

На споживання також впливають режим зображення, увімкнені додаткові функції та тривалість роботи. Наприклад, висока яскравість екрана збільшує навантаження на пристрій. Тому навіть два телевізори однакового розміру можуть мати різні показники споживання електроенергії.

Скільки електроенергії споживає телевізор 32 дюйми

Телевізор із діагоналлю 32 дюйми належить до моделей із порівняно невеликою потужністю. У середньому він використовує 25-40 Вт за годину роботи, тобто 0,025-0,04 кВт·год.

Якщо дивитися телевізор п’ять годин на день, споживання становитиме:

за годину — 0,025-0,04 кВт·год;

за день — 0,125-0,2 кВт·год;

за 30 днів — 3,75-6 кВт·год.

Отже, за місяць телевізор на 32 дюйми за такого режиму перегляду використає приблизно 4-6 кВт·год електроенергії.

Скільки електроенергії споживає телевізор 43 дюйми

Для телевізорів із діагоналлю 43 дюйми орієнтовна потужність становить 40-80 Вт. Це відповідає 0,04-0,08 кВт·год за годину роботи.

Якщо пристрій працює п’ять годин щодня, отримаємо такі показники:

за годину — 0,04-0,08 кВт·год;

за день — 0,2-0,4 кВт·год;

за 30 днів — 6-12 кВт·год.

Таким чином, телевізор на 43 дюйми за місяць споживає приблизно 6-12 кВт·год, якщо щодня працює по п’ять годин.

Скільки електроенергії споживає телевізор 55 дюймів

Телевізори з діагоналлю 55 дюймів зазвичай потужніші за компактні моделі. Їхнє орієнтовне споживання становить 60-110 Вт за годину, або 0,06-0,11 кВт·год.

За п’ятигодинного перегляду щодня витрати будуть такими:

за годину — 0,06-0,11 кВт·год;

за день — 0,3-0,55 кВт·год;

за 30 днів — 9-16,5 кВт·год.

Отже, телевізор на 55 дюймів за місяць може використати приблизно 9-17 кВт·год електроенергії за умови п’ятигодинної роботи щодня.

Скільки кіловат споживає телевізор за місяць

Якщо телевізор потужністю 100 Вт працює п’ять годин щодня, його споживання становитиме:

за годину — 0,1 кВт·год;

за день — 0,5 кВт·год;

за 30 днів — 15 кВт·год;

за рік — 182,5 кВт·год.

Щоб визначити вартість електроенергії, достатньо помножити місячне споживання на чинний тариф за 1 кВт·год.

Скільки електроенергії споживає плазмовий телевізор у вимкненому стані

Коли телевізор вимикають пультом, він зазвичай переходить у режим очікування, а не повністю від’єднується від електромережі.

У такому стані пристрій продовжує використовувати електроенергію для підтримання окремих функцій. Наприклад, за потужності 0,5 Вт цілодобова робота в режимі очікування протягом місяця становитиме приблизно 0,36 кВт·год.

Як зменшити споживання електроенергії

Щоб телевізор використовував менше електроенергії, варто дотримуватися кількох простих правил:

зменшити яскравість екрана;

увімкнути режим енергозбереження;

використовувати таймер автоматичного вимкнення;

не залишати телевізор працювати, якщо його ніхто не дивиться;

за потреби вимкнути функцію швидкого запуску, яка може збільшувати споживання в режимі очікування.

Точну потужність конкретної моделі можна знайти в інструкції або на інформаційній наклейці на корпусі. Також фактичне споживання допоможе виміряти побутовий ватметр.

Отже, телевізор потужністю 100 Вт за п’ятигодинного перегляду щодня споживає близько 15 кВт·год на місяць. Щоб скоротити витрати, достатньо правильно налаштувати яскравість і не залишати пристрій увімкненим без потреби.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.