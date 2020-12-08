У матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 міланський Інтер прийматиме донецький Шахтар. Зустріч відбудеться 9 грудня у Мілані на стадіоні Сан-Сіро.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру транслюватиме російський канал Матч! Футбол 2.

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У повторі гру можна буде переглянути 10 грудня о 11.20 на каналі Футбол 2, а також в 16.50 на Футбол 1.

Це буде п’ята офіційна гра команд в історії. Востаннє вони зустрічалися у Києві у другому турі поточного розіграшу групового етапу Ліги чемпіонів та розійшлися нічиєю з рахунком 0:0.

В іншому матчі лідер квартету В мадридський Реал прийме вдома менхенгладбахську Боруссію. Зустріч відбудеться у Мадриді на стадіоні Альфредо ді Стефано та розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Фото: FC Shakhtar