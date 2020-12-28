PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

У Болівії під час матчу на поле вибігла собака, яка через 3 дні знайшла собі господаря

Під час матчу вищого дивізіону Болівії 24 грудня між командами Стронгест та Насьональ Потосі на поле вибігла безпритульна собака.

Вона з’явилася на газоні арени Естадіо Ернандо Сілес у другому таймі та бігала, граючись із бутсом у зубах. Забіг тварини був не дуже довгим, адже пес згодом сів на газон та почав шматувати взуття.

Читайте: Триб’ют Бобу Марлі: Аякс створив третій комплект форми на честь музиканта

Спільну мову із песиком знайшов футболіст Стронгеста Рауль Кастро, який взяв його на руки та виніс із поля.

Але найцікавіша частина історія відбулася згодом. Через два дні після матчу фото із собакою з’явилися у мережі. Його знайшли у центрі Ла-Паса. У тварини були серйозні травми. Адже, ймовірно, що її збило авто.

Кастро побачив ці фото, впізнав песика та пообіцяв його взяти до себе, щойно він одужає. Футболіст також перевів притулку для безпритульних тварин кошти, де лікують собаку. Відомо також, що песик отримав прізвисько Качіто.

Сама гра між Стронгестом та Насьоналем завершилася розгромною перемогою команди господарів із рахунком 3:0. У чемпіонаті Болівії Стронгест (44) йде на третій сходинці після 24 турів, а Насьональ (36) – сьомий.

Джерело: Pagina Siete

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка