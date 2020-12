У Болівії під час матчу на поле вибігла собака, яка через 3 дні знайшла собі господаря

Під час матчу вищого дивізіону Болівії 24 грудня між командами Стронгест та Насьональ Потосі на поле вибігла безпритульна собака.

Вона з’явилася на газоні арени Естадіо Ернандо Сілес у другому таймі та бігала, граючись із бутсом у зубах. Забіг тварини був не дуже довгим, адже пес згодом сів на газон та почав шматувати взуття.

Спільну мову із песиком знайшов футболіст Стронгеста Рауль Кастро, який взяв його на руки та виніс із поля.

Але найцікавіша частина історія відбулася згодом. Через два дні після матчу фото із собакою з’явилися у мережі. Його знайшли у центрі Ла-Паса. У тварини були серйозні травми. Адже, ймовірно, що її збило авто.

PUT ME IN, COACH: This very athletic dog somehow found its way onto the field during a professional soccer match in Bolivia. https://t.co/D1ncxpnLfD pic.twitter.com/ZXAqXlLFxr

— ABC News (@ABC) December 27, 2020