Маркус Рашфорд – найдорожчий футболіст із топ-5 ліг за версією CIES

Футбольна обсерваторія Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES Football Observatory) представила оновлений рейтинг найдорожчих футболістів у топ-5 європейських лігах на цей момент.

Рейтинг топ-100 гравців очолив форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд, чия вартість оцінюється у €165,6 млн. Другу сходинку посів нападник Боруссії Дортмунд Ерлінг Голанд із цінником у €152 млн, а трійку лідерів замкнув захисник Ліверпуля Трент Александр-Арнольд із вартістю €151,6 млн.

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Форвард збірної Франції та ПСЖ Кіліан Мбаппе, який був лідером попередньої версії CIES, тепер опустився на п’яту сходинку.

Помітно впали у ціні капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі, який лише на 97-му місці, а ось форвард Ювентуса Криштіану Роналду взагалі до топ-100 не потрапив. Також поза сотнею найдорожчих опинився і бразильський нападник ПСЖ Неймар.

Топ-10 рейтингу:

1. Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) — €165,6 млн

2. Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд) — €152 млн

3. Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль) — €151,6 млн

4. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) — €151,1 млн

5. Кіліан Мбаппе (Пари Сен-Жермен) — €149,4 млн

6. Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд) — €148,3

7. Жоау Феліш (Атлетіко) — €141,5 млн

8. Альфонсо Девіс (Баварія) — €139,2 млн

9. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті) — €136,9 млн

10. Кай Хаверц (Челсі) — €136 млн.

Напередодні Маркус Рашфорд був визнаний футболістом року за версією британського видання The Guardian. Цю нагороду отримують гравці, котрі зробили щось особливе.

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Протягом 2020 року Маркус організовував кампанії спрямовані на допомогу малозабезпеченим сім’ям.

У червні Маркус Рашфорд добився від британського уряду скасувати їхнє рішення та повернути дітям безкоштовне харчування влітку. Спершу гравець опублікував у соцмережах звернення до парламенту Великої Британії, але на цьому не зупинився і виступив в ефірі на BBC та опублікував листа у колонці у газеті The Times.

Джерело: CIES Football Observatory